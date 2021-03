Tipy profesionální manikérky: Jak na úpravu nehtů, když jsou salóny zavřené?

Gelové nehty? Hlavně nestříhat

Do profesionálně vytvořených nehtů by se správně nemělo zasahovat vůbec. Pokud však odrůstající gelové či akrylové nehty svoji nositelku trápí nebo dokonce omezují, je vhodné sáhnout po hrubším pilníku. Pomocí něj nejprve zkraťte nehet na požadovanou délku. Pak začněte zbrušovat horní část tak, aby navázala na nehet přírodní. „Důležité je dávat pozor, aby kromě gelu nešla při pilování dolů i část nehtového lůžka, hojení je nepříjemné a trvá dlouho. Až se budete přibližovat k lůžku, zvolněte tempo a vyměňte hrubší pilník za jemnější,“ upozorňuje profesionální manikérka Naďa Límová. Úpravě gelových nehtů pomocí nůžek je lepší se zcela vyhnout, mohly by napáchat více škody než užitku.

Jak si upravit gelové nehty doma? Podívejte se na video: