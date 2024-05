Jste stále unavení, často nemocní, ve stresu nebo máte nějaké kožní či zdravotní problémy? Běžné léky či potravinové doplňky nefungují, a tak hledáte nějakou alternativní léčbu? Řešením mohou být tkáňové soli. Dodají tělu chybějící sloučeniny minerálů a pomohou vám navrátit tělo do rovnováhy. MUDr. Martin Zulák představí léčbu Schüsslerovými solemi a doporučí vám vhodnou kombinaci solí na jarní detox, únavu a alergii.

Co jsou to tkáňové soli?

Základních 12 solí definoval už v roce 1873 doktor Schüssler. Ten těmto biochemickým solím zasvětil svůj život a díky jeho práci dnes tkáňové soli pomáhají lidem po celém světě. Mezi základní buněčné soli patří například sodík, draslík, železo, vápník, síra, fosfor, chlór a křemík. Všechny najdeme v lidském těle a přirozeně je přijímáme z potravy. Pokud jsou v rovnováze, cítíme se tělesně i psychicky v pořádku a jsme plní energie. V kombinaci se zdravým životním stylem nám nic nechybí. Jestliže se ale špatně stravujeme, jsme neustále ve stresu a nepečujeme o sebe, pak se naruší příjem minerálů a naše tělo je oslabené. Snáze pak podléháme nemocím a necítíme se dobře.

MUDr. Martin Zulák vysvětluje: „Tkáňové soli pomáhají tělu doplňovat minerály, které tkáně a buňky potřebují. Dr. Schüssler chemickou analýzou a klinickými pokusy určil kombinace těchto anorganických solí (minerálů). V každé tabletce je podíl minerálu, jaký tělo potřebuje. Tkáňové soli působí jinak než klasické doplňky stravy. Ke vstřebávání minerálu dochází přes sliznice a nemůžete se jím nijak předávkovat. A to je hlavní rozdíl ve srovnání s ostatními doplňky stravy. Užíváte-li například hodně tablet klasického hořčíku, začne se vaše tělo bránit a do těla více hořčíku nedostanete. Tělo se brání tak, že nadbytečný hořčík raději průjmem vyloučí. U tkáňových solí toto nehrozí.”

Na co jsou Schüsslerovy soli dobré?

Použití tkáňových solí je široké. Můžete je vyhledat ve fázi prevence onemocnění, ale také ve chvílích, kdy jste na začátku či v průběhu nemoci. Jejich sílu oceníte i při akutních stavech i chronických onemocněních.

Dodáte-li tělu správné minerály a jejich sloučeniny, mohou být nápomocné při oslabené imunitě, celkovém vyčerpání a únavě. Pomáhají také v boji s migrénami, bolestmi hlavy, dnou, revmatem, osteoporózou nebo při bolestivé menstruaci. Pozitivních účinků dosáhnete také v případech, kdy léčíte nejrůznější kožní onemocnění či problémy s pletí, vlasy a nehty. Využít je můžete také při zlomeninách či naraženinách.

Tato biochemická terapie je naprosto bezpečná. Je vhodná jak pro děti, dospělé, seniory, tak i těhotné a kojící ženy.

Jednodušší kombinace tkáňových solí si můžete pořídit sami a s těmi složitějšími poradí odborníci. Není potřeba obávat se negativních účinků při kombinaci s jinými léky, homeopatiky či jinou přírodní medicínou.

Schüsslerovy soli vs. homeopatická léčba: Jaký je v nich rozdíl?

Mezi Schüsslerovými solemi a homeopatickou léčbou je jistá podobnost. Rozdíl ale spočívá v tom, že minerály tkáňových solí se propouštějí přes sliznici přímo do krve a buněk, zatímco homeopatika vyšlou jen otisk použité látky. Díky solím tak dodáte tělu přímo daný minerál.

Výběr vhodných solí je mnohem jednodušší než u homeopatické léčby a zvládnete jej ve většině případů sami. MUDr. Zulák doplňuje: „Dr. Schüssler byl homeopat a vymyslel tyto soli právě pro zjednodušení homeopatie. Jeho první dílo se jmenovalo Zkrácená homeopatická terapie. Tkáňové soli do těla spíše doplňují nedostatek potřebného - toho, co tělu chybí. Každý se proto může naučit, kdy jakou sůl použít, a včas ji tělu dodat. Když by si však člověk měl sám, bez homeopata, naordinovat nějaké homeopatikum, může si nevhodným výběrem spíše ublížit než pomoct.”

Jak správně užívat Schüsslerovy soli?

Nečekejte, že se jedná o léčiva, která jsou podobná klasické kuchyňské soli. Všechny účinné látky jsou schované v malé nasládlé pastilce, kterou necháte rozpustit v puse jako bonbón. Pro lepší účinky se doporučuje 10 minut před a po požití pastilky nic nejíst a nepít. Jestliže se z nějakého důvodu bráníte přímému rozpuštění v puse, můžete pastilku nechat rozpustit ve vodě a tento roztok v průběhu dne popíjet. S polykáním však nespěchejte a každý doušek si chvíli vychutnávejte.

Tablety můžete také nechat rozpustit v malém množství vody, a připravit si tak velice účinnou kaši. Využijete ji například jako první pomoc při popáleninách, zraněních či zlomeninách. Pro zvýšení účinku je dobré zabalit postižené místo s kašičkou do potravinové fólie nebo gázy. Alternativou jsou již připravené krémy a krémgely.

„Pro lepší výsledky a konkrétnější zacílení léčby probíhá také kombinování tkáňových solí. Vždy záleží na daných potížích člověka a jeho tělesném typu. Tkáňové soli kombinujeme podle příznaků a dávkujeme na základě intenzity potíží. Za nějaký čas si už uživatel sám najde kombinace, které na něho platí. Začátečníkům může poradit specialista,” vysvětluje Zulák.

Léčba trvá tak dlouho, jak potřebujete. Může to být několik týdnů, ale dokonce i rok. Jelikož se jedná o přírodní doplněk stravy, nemusíte se obávat žádných vedlejších účinků z dlouhodobého užívání. Jakmile vaše problémy odezní, můžete léčbu ukončit. Dávkování je vždy uvedeno na obale daného léčiva. Většinou se ale podává jedna tableta 2× denně.

Osvědčené kombinace tkáňových solí

Jestliže vás trápí jarní únava, alergie nebo chcete vašemu tělu dopřát detox, můžete využít kombinace několika tkáňových solí které doporučuje MUDr. Zulák.

Jarní detox a únava

„Například Natrium sulphuricum váže odpadní látky v mezibuněčném prostoru a odvádí je s vodou pryč z těla. Pokud však máme špatné hospodaření s vodou, resp. NaCl, musíme přidat i Natrium chloratum, abychom nebyli dehydratovaní (zpravidla u vyhublých jedinců). Nebo pokud máme potíže s lymfatickými cestami, měli bychom přidat Natrium phosporicum (zpravidla u obézních jedinců). Z této kombinace nám vyplývá, že všechny tři soli se obecně hodí na detox. Díky ní se z těla odstraní odpadní látky ven, čímž se zlepší imunita a odezní pocit únavy. Tyto neduhy jsou totiž často způsobeny nevhodnou životosprávou a v těle se kvůli nim kumulují odpady. Takovým úklidem pak docílíme lepšího stavu,” doporučuje kombinaci tkáňových solí Zulák.

Alergie a zánět sliznic

Tkáňové soli mohou také zmírnit alergie a pomáhají v boji se záněty sliznic. „Na akutní zlepšení alergie dobře působí Magnesium phosporicum podávané v krátkých intervalech za sebou (5 až 10 minut) nebo 7 tablet rozpuštěných najednou ve vodě a pomalu popíjených. Pokud by se přidal i zánět sliznic, měli bychom pamatovat na Kalium chloratum a Ferrum phosporicum,” doplňuje Zulák.

Tkáňové soli: Zkušenosti a praxe MUDr. Zuláka Tkáňové soli využívám především tam, kde potíže hovoří o jasném deficitu bijícímu do očí. Třeba u bolestí hlavy u vyhublé paní jsem doporučil Natrium chloratum a Magnesium phosporicum. Na další kontrole byla radostí bez sebe, že po dvaceti letech ji netrápí migrény. Ano, takto jednoduché to je. Naše tělo potřebuje minerály.

Tuto léčbu ale nelze aplikovat plošně. Když by bylo potřeba užívat soli měsíce až roky a klient je narozen ve znamení berana, tak to nemá smysl. Z mé zkušenosti tito lidé nevydrží ani jeden měsíc pravidelného užívání.

S mými klienty pracuji celostně: Vnímám jejich emoce a přesvědčení, která by mohla cestu ke zdraví komplikovat. Například u již zmíněné únavy můžeme použít Kalium phosporicum na zvýšení energie, jenže člověk ji pak v některých případech využije špatně. Má nezdravý vzorec chování výkonu a perfekcionismu, který ho vyčerpává, tudíž je potřeba vyřešit také toto. Stejně třeba úzkosti: Člověk si myslí, že mu pomůže nějaký minerál, ale tak tomu není. Jedná se o potlačené emoce, se kterými se musí naučit pracovat. K tomu vám nepomůže žádná tabletka, ale práce na sobě. Zdraví je komplexní záležitost a na podporu těla můžeme využít právě tkáňové soli.

Tkáňové soli: Jejich přehled a použití

Díky zjednodušenému přehledu použití základních tkáňových solí si můžete udělat obrázek o tom, jaké problémy lze s jejich pomocí řešit.