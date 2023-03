Tlouštík, zrůda či bezdomovec: Hvězdy, které se kvůli roli změnily k nepoznání

Patří bezesporu mezi nejkrásnější hollywoodské herečky a muži jí padají k nohám. Ve filmu Zrůda je ale svým vzhledem spíš odpuzovala. Zahrála si tam totiž sériovou vražedkyni, která na konci osmdesátých let zavraždila na území Floridy sedm mužů. Maskéři se na herečce pěkně vyřádili a odvedli tak dobrou práci, že byla od skutečné vražedkyně téměř k nerozeznání. I Charlize si ale na proměně dala záležet a během příprav přibrala patnáct kilo.

Krásná herečka se kvůli roli proměnila už tolikrát, že si to snad skutečně užívá. Změna barvy vlasů je přitom to nejmenší. Kromě toho, že šla v thrilleru Nebe úplně dohola, tak pro ni byla největší výzvou mužská postava. Ve filmu Beze mě: Šest tváří Boba Dylana si zahrála samotného slavného zpěváka a ve snímku Manifesto si střihla rovnou třináct rolí, přičemž jednou z postav byl bezdomovec.

Jeho bujnou kštici by mu mohl kdekdo závidět. Když ale natáčel životopisný snímek Zátopek, tak musela jít dolů. Proslulý běžec měl totiž vlasů opravdu málo a na sklonku života téměř žádné. Holou hlavu tak herec ukázal na premiéře pohádky Hodinářův učeň, kde měl skoro celý večer nasazenou čepici. Vlasy mu naštěstí dorostly a za herecký výkon získal Českého lva.

Chris Hemsworth

Většinou herci musejí výrazně ztloustnout, hollywoodský svalovec Chris Hemsworth to měl ale přesně naopak. Kvůli roli vyhladovělého námořníka, kterého si zahrál v dobrodružném filmu V srdci moře, výrazně zhubl. Přiznal, že se mu to podařilo jen díky drastickým dietám, které rozhodně nikomu nedoporučil. Naštěstí se brzy dostal zpátky do formy.