Toaletní papír slaví narozeniny! Kdo ho krade v hotelích a jaká byla jeho cesta od mechu po zpívající toaletu?

26. srpna 1871 byla prodána úplně první role toaletního papíru, který se od roku 1857 prodával pouze ve volně ložených útržcích. Tento památný den byl pak později vyhlášen Dnem toaletního papíru – svátek úplně obyčejné věci, která když v domácnosti či kdekoliv jinde dojde a není po ruce adekvátní náhrada, býváme bezradní. Co měly však říkat předchozí generace, které si jemný papír nemohly zakoupit za pár korun v obchodě?

„Doba papírová“

Objev papíru se připisuje staré Číně a datuje se do 2. století. Papír tehdy samozřejmě sloužil k povznášení ducha, a ne k očistě po vykonání potřeby. K masovému používání papíru k hygienickým účelům došlo až ve 14. století – opět v Číně! Z jeho vrstvení se pochopitelně těšily vyšší vrstvy obyvatel. Císařská rodina pak používala dokonce papír parfémovaný! Nicméně zatímco se Číňané mohou chlubit vynálezem toaletního papíru, Francouzi, labužníci ve všech směrech, představili již koncem 17. století lidskému pozadí bidet. Ostatně koncept oplachování po toaletě nebyl ničím novým… Avšak „posedět si“ v klidu, teple a následné čistotě doma, bylo doslova revoluční. První průmyslově vyráběný toaletní papír se pak začal prodávat v Americe v roce 1857, a čtrnáct let na to byl na trhu již papír v rolích! Aby vše šlo ještě hladčeji, přišla další světová velmoc s úžasným nápadem. Německo dalo světu oddělovací perforaci na roličce – papír se odtrhával pěkně spořádaně, dílek po dílku.