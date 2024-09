Jak poznat, že mu na vás opravdu záleží: 6 znamení, že jste pro něj prioritou

1. Vždy vás ochraňuje

Ať se děje, co se děje, vždy mu jde o vaše pohodlí a bezpečí. Není to o tom, že by na vás žárlil, prostě jen chce, aby o vás bylo dobře postaráno a vy jste se cítila skvěle. Ovšem pozor, pokud vás nespustí z oka ani na krok, mějte se na pozoru. Pak už by to mohlo hraničit s obsesí, a to nikdy nedopadá dobře…