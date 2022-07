Tom Cruise slaví 60: Sexy Maverick sbalil Cher a oslnil prince Williama i Kate

Touha být knězem

Thomas Cruise Mapother IV, což je celé jméno hollywoodské star, se narodil 3. července 1962 a vyrůstal se třemi sestrami v poněkud neutěšeném prostředí. Jeho otec byl totiž poněkud prudší povahy a Tom jej popsal jako tyrana a zbabělce. „Můj otec byl ten typ člověka, který když se něco pokazí, tak do vás ještě kopne. Byla to ale skvělá lekce do života,“ svěřil se v jednom rozhovoru. Tom si v dětství nepřál být ani akčním hrdinou, ani pilotem stíhaček. Toužil stát se knězem. Poněkud netradiční touha malého kluka se ale proměnila v okamžiku, když v devatenácti dostal dvě malé, ale významné příležitosti u filmu. Byly to „pidirole“ ve snímku Nekonečná láska a dramatu Večerka. O jeho dalším osudu ale rozhodly okamžitě.

Která je nejslavnější role Toma Cruise? Podívejte se na video: