Tomáš Holý: Je to 30 let, co odešel. Jeho poslední láskou byla Lucie Bílá

V neděli 8. března to bude třicet let, co tragicky zahynul jeden z nejlepších českých dětských herců Tomáš Holý. Bylo mu pouhých jednadvacet let, když autem narazil do stromu. V té době toužil po kariéře právníka a herectví pověsil na hřebík. Koho před svou smrtí miloval?