Topení zatím nezapínejte: Jaké domácí oblečení zahřeje a bude vám i slušet?

Dávno odzvonilo dobám, kdy jsme doma nosily vytahané tepláky a zapraná trička! I oblečení na doma by mělo být slušivé, ale zároveň pohodlné a hřejivé. A také byste se v něm neměla stydět přijmout nečekanou návštěvu nebo vyběhnout do večerky. Kde takové kousky koupit?

Ačkoliv už nás snad nečeká zima v izolaci a covidovým restrikcím doufejme odzvonilo, pohodlné a slušivé domácí oblečení bude překvapivě v kurzu i letos v zimě. A co víc, mělo by k tomu všemu ještě umět hřát, aby nebylo třeba zapínat topení naplno. Vzrůstající ceny elektriky i plynu nás totiž nutí zatnout zuby a zkoušet vydržet bez hřejivého zázraku co možná nejdéle.

Dokud je člověk v pohybu, chlad příliš nepociťuje. Nikdo z nás ale doma nechce neustále vařit nebo uklízet, aby se zahřál. Pokud tedy toužíte schoulit se na gauč s rozečtenou knížkou nebo k rozkoukanému seriálu, ale tušíte, že bez zapnutého topení vámi bude za chvilku lomcovat zima, máte několik možností.

V jakých outfitech vám bude teplo? Podívejte se na video:

V první řadě si nezapomeňte uvařit konvici horkého čaje, případně grogu či svařeného vína, které podzimní atmosféru ještě umocní. Dalším krokem jsou pak hřejivé huňaté ponožky i obuv, jež vás ochrání před zimou od podlahy, na noc pak hřejivé a zároveň slušivé flanelové pyžamo. Nejdůležitější je však outfit, který vás ani v chladnějších teplotách nezklame.

Zaměřte se proto nejen na slušivé teplákovky, ale i domácí soupravy z vlny, úpletu nebo flísu. Velkou službu vám udělá také rolák nebo kapuce, případně flísový overal, do kterého se můžete krásně zachumlat. Hodně pomůže i body, díky kterému vám nepotáhne na záda.

Jelikož i u domácího oblečení se v posledních letech klade důraz na design a slušivost, nemusíte už zůstávat pouze u věčné klasiky mikina + tepláky. Pohodlně se budete cítit i v úpletových domácích kalhotách, které můžete kombinovat nejen se svetrem ve stejném podání, ale třeba také s kardiganem, jenž vám poskytne ještě větší plochu k zahřátí.

Barvy pak volte také podle toho, v čem se cítíte nejlépe, jste přece doma! Abyste měla pohodu a klid, je domácí oblečení zabarveno spíše do tlumenějších a jemných odstínů, takže když vynecháte klasickou černou či tmavě modrou, můžete vybírat ze smetanových, béžových či narůžovělých tónů, oblíbená je i zelenkavá, světle modrá nebo šedý melír.

Inspiraci najdete v naší galerii!