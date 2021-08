Toužíte po hustých vlasech? Vyzkoušejte tyto triky, jak dodat vlasům objem!

Dříve se ženám radilo, že čím kratší vlasy, tím budou vypadat objemněji. A rozhodně je to pravda. Stylové nadčasové mikádo, kterému se říká také bob, ale také jeho kratší verze lob, sahající těsně pod uši, jsou pro zvětšení objemu ideální. Zapomeňte ovšem na mikádo ve tvaru podkovy nebo jiné asymetrické střihy, opticky zafunguje jen zakončení ve stejné délce.

Většího objemu spolehlivě docílíte i fénováním. Stačí jen fénovat vždy v opačné straně, než je běžně nosíte. Takže buď hlavou dolů, nebo vlasy z levé strany foukat na pravou a obráceně. Jen pozor na horký vzduch, ten jemným vlasům může pořádně uškodit. Nezapomínejte na ochranné přípravky a raději používejte vlažný vzduch. A také si vlasy při sušení pročesávejte jen pomocí prstů, kartáč by mohl jemné mokré vlasy poškodit.

Styling

K objemu vám samozřejmě dopomůžou i správně zvolené stylingové přípravky. Ty jsou většinou označeny „pro objem vlasů“ nebo třeba „volume“. Ideální jsou pěnová tužidla, která vlasy příliš nezatěžují. Tužidlo naneste nejprve do dlaní a pak vmasírujte ke kořínkům. Ideálně, když jsou vlasy téměř suché, a pak do nich už jen párkrát foukněte fénem. Přípravku stačí jen málo, když to s tužidlem přeženete, docílíte opačného efektu. Vlasy lehce nakulmujte. Když jste s účesem spokojená, zafixujte ho lakem, který neslepuje, a můžete vyrazit.