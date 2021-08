Toužíte při milování po hlubokém průniku? Tyto polohy vás uspokojí!

Lehněte si na břicho, zvedněte pánev a natáhněte nohy, nechte je dostatečně rozkročené. Nadzvednutí pánve jde zjednodušit a zpříjemnit polštářem nebo jakoukoli měkkou podložkou. Partner do vás bude pronikat v zajímavém úhlu zezadu, klečící, vaše nohy mezi svýma. Úhel průniku umožňuje dráždění bodu G.

Je to v podstatě poloha ženy nahoře, ale s malou obměnou. Nasednete na partnera, opíráte se o jeho hrudník, abyste se mohla lépe odrážet. Dalším pomocným prvkem jsou partnerovy ruce, které vám pomáhají nadzvedávat zadeček a pomáhají drsněji přirážet. Sama si můžete diktovat, jak hluboko necháte úd svého partnera proniknout.

Skořápka

Partner sedí a vy si mu sednete do klína zády k němu. Oba máte pokrčené nohy, vy se opíráte o jeho mužnou hruď a rukama se můžete odrážet od jeho kolenou. Není to úplně běžná poloha, takže poznáte zase trochu jiný pocit slasti. Hloubku opět regulujete vy podle toho, jak vám je to příjemné.