Trable s menopauzou: Proč mají Asiatky mírnější přechod než ženy v Evropě?

Připravili jsme pro vás nový pořad Trable s menopauzou. V šesti videích odborníci vysvětlují, jak se to má s přechodem i klimaktériem. Máme připravené rady a tipy, co může pomoci: bylinky, cvičení, jídelníček. Jak bezpečná je hormonální substituční léčba? A nezůstane jen u odborníků, naše moderátorka Jindra Pelikánová šla s vlastní kůží na trh a zcela otevřeně mluví o svých problémech s přechodem. 1. díl najdete v úvodu tohoto článku.

Přechod není tabu

Když jsme připravovali pořad o menopauze, oslovili jsme i známé tváře, zda by nechtěly s námi spolupracovat. Byla doba vrcholící pandemie koronaviru – zřejmě i proto jsme neuspěli. Jedna odpověď mě však šokovala: "O menopauze dáma ve společnosti nemluví." Tak to tedy ne: My, web Dáma.cz, o menopauze mluvit chceme! Vždyť se týká všech žen, tedy poloviny lidstva. Proč je dnes salonfähig, tedy společensky únosné, že má žena mladšího partnera, umělá prsa, špulí zadeček na Instagramu, ale něco tak přirozeného, jako je menopauza čili přechod, by mělo být tabu?

Mezi odborníky menopauza naštěstí tabu není, proto se můžete těšit na přední lékaře, psycholožku, bylinkářku a další, kteří vám v šesti dílech pořadu Trable s menopauzou vysvětlí, co to menopauza vlastně je, jak dlouho trvá, jaké má příznaky? Jak je to s menstruací, otěhotněním, se sexem, jak nepřibrat? Ale hlavně vám poradí, jak ji zvládnout s grácií a vzít jako šanci na novou a ještě lepší životní etapu. A abych slavným tvářím nekřivdila – v posledním díle se o své zkušenosti podělí slavná operní zpěvačka Dagmar Pecková.

V prvním díle, který najdete v úvodu tohoto článku, na vás čekají odpovědi na otázky: Co je to menopauza, jak se liší od klimakteria? A kromě jiného gynekoložka Radka Gregorová vysvětlí, proč ženy v Evropě zpravidla zvládají menopauzu hůře než ženy v Asii. Čím nás mohou Asiatky inspirovat?

