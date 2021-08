Trable s menopauzou: Proč ztrácíme chuť na sex a jak tomu zabránit?

Zase ten estrogen! Nejenom že nám kvůli němu řídnou vlasy a začnou se více tvořit vrásky, ale protože ho v menopauze už tělo tolik nevyrábí, nemáme chuť ani se milovat, jsme podrážděné a, přiznejme si to, někdy i protivné. Co s tím? Podívejte se na další díl pořadu Trable s menopauzou, který najdete v úvodu článku.

Nový začátek

Vlasy si můžeme obarvit, s vráskami taky lze více či méně úspěšně bojovat, udržet si váhu nemusí být nereálné. Jenže stárnutí a ztrátu atraktivity prostě nezastavíme, což nám sráží sebevědomí. Když k tomu přidáme fyziologický pokles libida, ztrátu orgasmu, vysychání sliznic (nemusí se týkat všech žen, ale může nás to potkat), není divu, že řada žen ztrácí chuť na sex. A může se rozjet spirála stresu, kdy dochází k odcizení s partnerem, a to může skončit až třeba rozvodem.

Anebo to může být naopak nový začátek – v tomto období děti vylétají z hnízda, máme konečně čas samy na sebe, což pro řadu letitých vztahů znamená i třeba nové impulsy. Můžeme zase podnikat společné výlety jen sami dva, povídat si, v ložnici nás neruší děti. Když budete komunikovat o tom, co se s vámi děje, a hledat cesty, jak to udělat, aby váš vztah byl pořád živý, třeba zažijete i druhé líbánky. Jak si tedy i v menopauze užívat sex a intimitu, co nám může pomoci? Podívejte se na video v úvodu článku.

Partnerem pořadu se stal Feminus, doplněk stravy z čistě přírodních látek bez jakýchkoliv hormonů. Když si na jejich stránkách přečtete zkušenosti reálných žen, které ho užívají, dojdete k závěru, že není třeba se příznaků menopauzy bát a že je lze opravdu ovlivnit. Zkušenosti s Feminusem najdete ZDE