Novoroční tradice: Proč nevěšet prádlo a odpočívat? Plus recept na čočku na kyselo!

Kdo by neznal starou českou pranostiku Jak na Nový rok, tak po celý rok. Co to pro nás ale znamená? Novoroční menu je v podstatě odpovědí na to, co v následujícím roce nechceme a po čem naopak velmi toužíme. Proto většina rodin připravuje čočku, naopak se vyhýbá drůbeži.