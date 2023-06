Tragické osudy českých dětských hvězd: Drogy, alkohol, deprese i rakovina

Už v dětství se stali miláčky národa a měli dobře našlápnutou hereckou kariéru. Jejich splněný sen ale skončil ve chvíli, kdy z rolí roztomilých andílků a rošťáků vyrostli a už se tvůrcům tolik nehodili. Řada z nich nebyla přijata na konzervatoř pro nedostatek talentu, a to s mladým člověkem, který je zvyklý na obdiv a popularitu, dost zamává. Jiným zase plány zhatila zákeřná nemoc. Které dětské hvězdy skončily špatně?

Leontýnka Dana Vávrová – rakovina Na svém kontě má spoustu rolí, všichni si ji ale dodnes spojují hlavně s postavou Leontýnky z hudební komedie Ať žijí duchové! Roztomilá, okatá dívka si získala velkou popularitu a herecké nabídky se jí jen hrnuly. Ve svých třinácti letech dostala dokonce hlavní roli židovské dívky v německém televizním seriálu Kousek nebe. Během natáčení se zamilovala do kameramana a režiséra Josepha Vilsmaiera, který byl o osmadvacet let starší než ona. Kvůli němu se do Německa přestěhovala a stala se z ní nejen uznávaná herečka, ale i režisérka. Její život však skončil předčasně. Představitelka Leontýnky bojovala s rakovinou děložního hrdla, která postupně metastázovala do jater a plic. Zemřela v pouhých jednačtyřiceti letech a zůstaly po ní tři dcery: Janina, Theresa a Josefina.

Yvetta Kornová – alkohol, drogy Mladší sestra zpěváka Jiřího Korna se poprvé objevila před kamerou už v pěti letech, kdy ji obsadili do komedie Šest medvědů s cibulkou. Větší popularity ale dosáhla až ve dvanácti letech díky roli ve filmu Přijela k nám pouť. Život showbyznysu ji bohužel smetl na dno. Měla dobře našlápnutou kariéru a do toho studovala konzervatoř, studium ale opustila už po prvním ročníku. Začala čím dál víc propadat závislosti na alkoholu, kvůli kterému skončila i v léčebně. Bohužel jí to nepomohlo a později začala navíc brát tvrdé drogy. I přes divoké mládí porodila tři děti – dcery Terezu a Kateřinu a syna Honzu. Děti jí však odebrali, a herečka jednu dobu žila dokonce pod mostem. Naposledy se objevila ve filmu Tomáše Magnuska, který jí nabídl roli bezdomovkyně. Všechny šokoval její vzhled a v kostýmu ji nepoznávali ani kolegové.

Lenka Kořínková – alkohol Opavská rodačka poprvé zazářila ve filmu Holky z porcelánu v šestnácti letech. Vystudovala také konzervatoř a už na škole působila v legendárním Semaforu. Plnila si své sny a doufala, že se stane uznávanou herečkou. Bohužel ji režiséři kvůli vzhledu a hlavně bujným vnadám obsazovali do rolí naivních dívek a nic pořádného stále nepřicházelo. Nějaký čas zkoušela štěstí v Austrálii, ale ani tam ji nečekal život na růžovém obláčku. Zpívala tam v barech a živila se jako uklízečka na toaletách nebo prodavačka v supermarketu. V soukromí to také nebyla velká sláva. Prožila si dramatický rozvod s prvním mužem Karlem Klusákem a harmonický vztah neměla ani s druhým mužem Davidem Holasem. Kolovaly totiž zvěsti, že si často užívá společnosti jiných žen. Herečka čím dál častěji utápěla žal v alkoholu. Skončila v dluzích a s trvalým bydlištěm na příslušném úřadě.

Cirkusák Pavel Mang (43) – deprese Odmala se věnoval sportovní gymnastice a splňoval všechny předpoklady pro to, aby se stal hvězdou legendárního seriálu Cirkus Humberto. Talentovaný chlapec s roztomilým kukučem si všechny okamžitě získal. Bohužel to nestačilo, aby se prosadil i později. S tím se herec smiřoval velmi těžko a začal upadat do depresí. Vystudoval obchodní akademii a živil se prodejem elektroniky. Občas dostal i nějakou hereckou nabídku, ale musel ji odmítnout, protože už nedokázal vystoupit na pódiu. Bál se totiž selhání. Tento psychický blok se mu ale nakonec podařilo překonat a sem tam si dnes i zahraje.

Kačenka Marta Buchtíková – sekta Rodinná komedie S tebou mě baví svět se v televizním programu objevuje každoročně s železnou pravidelností a snad nikdy nás neomrzí. Některé hlášky z filmu už známe nazpaměť, například větu: „Já už nejsem holčička," kterou pronesla Kačenka, jedna z dětských hvězd snímku. O její představitelce Martě Buchtíkové se toho ale bohužel moc neví. Na pravidelné srazy tvůrců a herců filmu nechodila a údajně se odstěhovala do Francie, kde žije v nějaké sektě. Kde je jí konec, tak nikdo netuší. Doslova se po ní slehla zem.

Michaela Kudláčková – exekuce Prvního konkurzu se účastnila už v šesti letech a její první velkou rolí byla Veronika v televizní inscenaci Veronika, prostě Nika. Následovaly další seriálové a filmové nabídky, nejvíc si ji ale pamatujeme ze seriálu My všichni školou povinní, který se na České televizi stále reprízuje. Vypadalo to, že je naprosto jasné, jakým směrem se bude malá blondýnka ubírat. Na konzervatoři ale byli jiného názoru. Po opakovaných pokusech hereckou školu vzdala. Pracovala jako taxikářka, sociální pracovnice nebo jako barmanka. Moc se jí nedařilo ani v partnerském životě a nakonec zakotvila v ezoterice. Neúspěchy měly bohužel tvrdou dohru a Michaela se zadlužila a je v hledáčku exekutorů.