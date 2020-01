Trapasy v posteli: Jak se s nimi vyrovnat, když už se stanou?

Vagina vyluzuje zvuky

Je to tak a rozhodně to není ojedinělá věc. To už zažily všechny ženy a ne jednou. Pokud se do vagíny dostane vzduch během vášnivé soulože, začne vyluzovat zvuky, které zní, jako by vagina měla větry. Přírazy penisu totiž posouvají vzduch do vagíny a to se neobejde bez jistého hlasitého efektu. Za to byste se neměla stydět, můžete se s partnerem pousmát, ale je to běžná věc, kterou jistě zná z dřívějších zkušeností. Pokud ne, stačí mu to vysvětlit.