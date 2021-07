Trápí vás knírek nad horním rtem? Víme, jak se chloupků lehce zbavit

Epilátor na obličej

Základem úspěchu ručního epilátoru na obličej je kovová pružinka, u které je zapotřebí, aby byla v obloukovém tvaru do písmene U. Stačí pohybovat v oblasti knírku směrem nahoru či do strany. Není zapotřebí vyvíjet větší tlak, mezery v pružince zajistí rychlé odstranění veškerých chloupků. Počáteční lehké štípání vás může odradit, není to však nic, na co byste si po pár vteřinách nezvykla. Za efektivní a opravdu úplné odstranění knírku do pár vteřin to opravdu stojí. Hladká pokožka k tomu vydrží poměrně dlouho.