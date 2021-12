Trápí vás menopauza? Vyzkoušejte 7 osvědčených bylinek místo hormonů

Nechcete, nebo nemůžete podstoupit hormonální léčbu? „Zkuste to přírodní cestou pomocí bylinek. V dnešní době už nemusíte vyrazit za úplňku do lesa… Navštivte bylinkářství, lékárnu, prodejnu zdravé výživy a pořiďte si některý z doplňků stravy, který bylinky vhodné pro ženy v menopauze obsahuje,“ říká David Buchta ze společnosti Feminus, propagátor zdravého životního stylu. Léčivých bylinek, které v těchto situacích pomáhají je hned několik. Pojďme si je blíže představit.

Andělika čínská, známá také pod názvem Dong Quai, je v Číně nejčastěji předepisovanou bylinou. Oddenky této byliny se užívají už tisíce let. Andělika udržuje přirozenou hormonální rovnováhu, její kořen obsahuje velké množství esenciálních olejů, organických kyselin a jejich esterů a také vitamínů, aminokyselin a sacharidů. Dokáže ovlivnit a upravit menstruační cyklus , je účinným antioxidantem a vliv má také na velikost prsů .

Pomáhá vyrovnávat hormonální hladinu a tím snižuje projevy klimakteria. A to i přesto, že v této rostlině nenajdeme fytoestrogeny ani látky podobné hormonům. Hormonální rovnováhu podporuje díky alkaloidům, které působí na hormonální systém. Navíc pomáhá s ochranou kostí a tím snižuje riziko vzniku osteoporózy, kterou jsou ženy v menopauze ohroženy mnohem více, než zbytek populace.

Třezalka tečkovaná

Třezalka je krásná žlutá trvalka, která má silné sedativní a zklidňující účinky. Má pozitivní vliv na spánek a posiluje imunitní systém. Provází vaše klimakterium podrážděnost, změny nálad a emoční nestabilita, úzkost nebo záchvaty paniky? Pijte čaj z třezalky tečkované. Jeho účinnost nastupuje až po dvou týdnech a nesmí se to s ním přehánět. Denní dávka může být asi dva až tři šálky, ale nedoporučuje se pít ho déle než šest týdnů. Třezalce se vyhněte, když se budete chtít opalovat nebo půjdete do solária. Zvyšuje totiž citlivost na světlo a mohly by se vám objevit pigmentové skvrny.