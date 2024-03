Trápí vás rozchod? Nesmutněte, jsou horší věci než být bez chlapa. Třeba být s chlapem!

Televizní ovladač, koupelna i WC jsou jen vaše!

Už žádné boje o televizní ovladač, už žádné dohadování, zda StarDance, nebo SK Slavia versus FC Baník! Už žádné přešlapování před koupelnou s toaletou, kde vás sice čeká božská úleva, ale také ďábelský odér po předchozím vykonavateli, korunovaný prázdnou ruličkou od toaletního papíru. Jsou to sice drobnosti, ale i drobnost potěší! A možná budete dokonce překvapená, jak rychle si zvyknete na komfort, který poskytuje prostorné dvojlůžko! Mnoho žen vám ze svých zkušeností potvrdí, že si po čase budete jen těžko zvykat na to, až se vám na noc opět někdo vetře pod peřinu.

Dolů s lodičkami i podprsenkou

Nebyl to sice váš šálek kávy, ale co byste pro něj neudělala! A tak jste pravidelně obouvala nepohodlné vratké lodičky, v nichž jste se cítila jako sestra Popelky před princovým testováním. Místo pohodlně rozevlátých vlasů jste každé ráno utahovala vysoký koňský ohon, z něhož večer bolela pokožka hlavy tak, že byste s chutí klidně hlasitě zařehtala. Nepohodlné a omezující „postroje“ se vám pak zařezávaly do ramen a zad v podobě kraječkové podprsenky. Vaše oběti však padly na oltář zjevně zcela zbytečně…

A tak šup s lodičkami na dno botníku, s krajkovou podprdou na dno šatníku a hurá do pohodlného oblečení, které nemačká a netlačí. Ale klidně může být vše i opačně! Možná na rozdíl od vás nesnášel rudou rtěnku, černé linky kolem očí, nápadné náušnice a melíry – pak je čas vyrazit na nákupy!

Konec kompromisům, nastal čas být sobcem!

Kdy naposledy jste si o víkendu mohla dělat, co chcete? Že už si to ani nepamatujete, že to vlastně ani neumíte? Nastal čas učit se nové věci! Je samozřejmě užitečné umět dělat kompromisy, občas ustoupit anebo být schopná se smířit s tím, že na některé věci musím zkrátka zapomenout. To vše už ale umíte skvěle. Nyní je čas učit se být sobcem, myslet hlavně na sebe, rozmazlovat se, dopřávat si a klidně i hýčkat a rozhazovat. Vždy jste toužila zakouřit si v ložnici, dokonce přímo v posteli, což pro něj byla ohavnost nejvyššího stupně? Kupte si doutníky a přikupte šampus! Nechtěl psa v posteli? Ustelte mu na jeho peřině! Jistě vymyslíte i řadu dalších ve vztahu neproveditelných aktivit.

Čas na přátele, koníčky i nesplněné sny

Vaše kamarádky jsou v šoku! Máte totiž konečně čas, a tak jste kývla na účast na holčičím víkendu, který jste si domlouvaly už od narození nyní dospívajících dětí. Toužila jste od dětství po psovi, jenže on psy nesnášel? Tvrdil, že je na ně alergický nebo má alespoň jakési trauma z dětství, protože ho chtěl zákeřně zadávit sousedovic krvelačný jezevčík? Není lepší čas na to zvážit všechny pro a proti a chlupatého přítele (čtyřnohého) si eventuálně pořídit. A své chvíle slávy se konečně mohou dočkat i klávesy, které vám váš ex v dávném záchvěvu lásky a romantiky kdysi koupil v bazaru. Hrála jste na ně jen jednou. Nebyl čas a lezlo mu to na nervy. Hudba, která se z nich nyní bude linout, vám možná připomene další nesplněné sny.

Chyťte sny za pačesy, třeba času na jejich plnění nakonec nebudete mít tolik – potměšilý amorek vyzbrojený zákeřnými šípy na vás totiž může čekat za prvním rohem!