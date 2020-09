Trápí vás tmavá kůže na loktech, kolenou či v podpaží? Takto se jí zbavíte

Stává se vám, že se vám kůže na loktech či kolenou zbarví dohněda a okolí se vás pak často ptá, co to máte za modřiny? Samozřejmě nejde o zranění, ale o defekt pokožky, který můžete odstranit snadno dostupnými ingrediencemi, jež naleznete doma. Jak na to?