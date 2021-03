Trápí vás v dlouhém lockdownu stres? Bojujte proti němu samotou i sněním

V době, kdy máme nařízeno se co nejvíce izolovat a zůstávat doma, se může tato rada zdát absurdní, ale pro ty z nás, kdo nebydlí sami, je velmi důležitá. Právě proto, že teď trávíme nejvíce času v bytě, který většinou sdílíme s dalšími členy domácnosti, do velké míry zmizelo naše soukromí a chvíle, kdy jsme úplně sami. Zkuste si proto doma najít svůj kout nebo se na chvíli zavřít do jiné místnosti, případně se na zdravotních vycházkách prostřídat, abyste měla prostor strávit čas jen tak, jak chcete vy sama, a jen se svými vlastními myšlenkami. I taková chvíle klidu pomůže tělu i hlavě si příjemně odpočinout.

Plánujte

Zpočátku se zdálo, že trápit se tím, že jsou zavřená kina, divadla a restaurace, a tak se doma trochu nudíme, je vlastně ještě celkem příjemná starost. Jenže ta doba, kdy se nic neděje, je už příliš dlouhá. Přineste tedy do svého života zajímavé události alespoň tím, že je budete, v rámci možností, plánovat. Připravte seznam věcí, které budete chtít udělat, až se situace vrátí do normálu. Kam pojedete na první dovolenou a co tam budete dělat? Co změníte v práci? Co ve vztahu ke svým blízkým? Kde uspořádáte oslavu znovunabyté svobody? Jak změníte styl oblékání? A jaké nové rituály, které vás před pandemií nezajímaly, teď ráda zařadíte do svého života? I snění vás na chvíli vytrhne z téhle zvláštní situace a dodá vám optimismus.