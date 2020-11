Trápí vás začervenání pleti a červené žilky? Takto jim můžete předejít

Pokud vás trápí pleť se sklonem k začervenání, rozhodně investujte do přípravků určených přímo k řešení tohoto problému – do dermokosmetiky, která obsahuje složky zpevňující cévky a zabraňující jejich dalšímu poškození. Ideální je, pokud na sebe přípravky navazují v rámci speciálního setu jedné kosmetické značky.

Nevhodné saunování a opalování

Lidé s hypersenzitivní pletí se sklonem k začervenání a tvorbě žilek by měli co nejvíce omezit pobyt v prostředí s častým střídáním teplot. Proto jim nelze v žádném případě doporučit saunování ani pobyt v horké páře. Kosmetičky navíc vůbec nedoporučují vystavovat jemnou pleť obličeje slunečnímu záření (a to ani v zimě) a radí vždy používat krémy s účinnými UV faktory. U pleti se sklonem k začervenání a vzniku rozšířených žilek to platí dvojnásob.