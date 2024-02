Trapný svátek, nebo romantická tradice? Víme, proč (ne)slavit svatého Valentýna

Můj tatínek odmítá brát Valentýna vážně, zato 1. května přiběhne za maminkou s pugétem. Můj muž proto slaví obojí. Je to pro něj způsob, jak mi alespoň dvakrát za rok vyznat lásku. Těší mě to, ale upřímně bych přivítala, kdybychom si ji vyznávali průběžně. Podobně to vidí i psycholožka Kristýna Šlajsová z poradny Mojra.cz. „Je krásné vyznat partnerovi lásku, avšak neměla by se tato vyznání situovat pouze na jeden den v roce.“

PROTI

Psycholog Jonathan Fader dokonce tvrdí, že Valentýn ničí vztahy. Důvodů je hned několik. Na prvním místě je stres, který zažíváme, když se strhne láskyplné šílenství a na nás začnou na sociálních sítích vyskakovat roztomilé fotky sladkých párů během večeře při svíčkách, na romantickém rande nebo se záplavou (nesmyslných) dárků od jejich milovaných. „Když vidíme a slyšíme někdy přikrášlené nebo idealizované zprávy druhých o jejich oslavách, je těžké se vyhnout jejich srovnávání s našimi,“ říká Jonathan Fader. V tu chvíli vám tři růže od partnera nebo pohodový večer můžou připadat nudné a nedostatečné.

DŮVOD K ROZCHODU

Podle některých průzkumů se páry rozcházejí častěji právě v období kolem Valentýna. Na vině můžou být i nesplněná očekávání nebo takzvaná poslední kapka. „U vztahů, které nejsou úplně stabilní, může Valentýn zhoršit stávající problémy. Nesplněná očekávání vztah ještě víc poškodí a zesílí negativní pocity,“ říká psycholog.

PRO

Upřímně, málokterý psycholog vám řekne, že slavit Valentýna je super, protože to posílí vztah. Psycholožka Kristýna Šlajsová ho ale úplně nezavrhuje. „Je krásné vyznat svému partnerovi lásku, avšak neměla by se tato vyznání situovat pouze na jeden den v roce. A rozhodně by neměla být oslava lásky něčím stresujícím, co zruinuje vaši peněženku. Jestliže založíte váš vztah na penězích a drahých dárcích, je něco špatně,“ říká Kristýna Šlajsová. Nakonec vztah okoření spíš překvapení než předvídatelná bonboniéra 14. února.

GESTA PRO NESMĚLÉ

Není moc mužů, kteří umějí vyznávat lásku, a právě pro ně může být Valentýn pomocná ruka. Alespoň v tenhle den se vybičují, aby udělali pro svou partnerku gesto, konečně jí přinesli květinu nebo nějakou drobnost se slovy: Vždyť víš, že tě miluju. Není to ideální, ale lepší něco než nic.

3 tipy na posilnění vztahu (nejen během Valentýna)

Rande

Každodenní rutinu zažíváte pořád, ale kdy jste s partnerem byla naposledy na rande? Naplánujte si ho do kalendáře, dejte děti k babičce a užijte si společný čas jinak než u televize nebo při plánování rodinných akcí.

Prostě jinak

Už jste spolu byli ve vířivce, vyšli ve dvou na Sněžku, šli na kurz tance? Vyzkoušejte cokoli, co pro vás oba bude nové. Vyskočení z rutiny uvolňuje oxytocin, který zvyšuje pocit lásky a zamilovanosti.

Nohy na stůl

Tenhle tip by měli muži nabízet ženám pravidelně. Pánové, lásku nám projevíte tím, že uvaříte večeři, uložíte děti, vyžehlíte prádlo a necháte nás alespoň občas sedět s nohama na stole.

Článek vyšel v týdeníku Blesk pro ženy.