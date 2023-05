Traumata celebrit: Znásilnění, přepadení a drsné dětství

To, že jsou slavní a úspěšní ještě neznamená, že za sebou nemají traumatické zkušenosti. Některé celebrity například vyrůstaly v drsných podmínkách, jiné zase zažily sexuální obtěžování nebo násilné přepadení, při kterém jim šlo o život. I když to všechno přežily, zůstaly jim šrámy na duši.

Halle Berry – domácí násilí Oscarová herečka má za sebou kus skvělé práce, přesto dlouhé roky bojovala s nízkým sebevědomím. Jako malá holka byla totiž svědkem domácího násilí. Otec často bil její matku, kterou například skopal ze schodů nebo ji udeřil do hlavy lahví od vína. To ji prý poznamenalo natolik, že si pak vybírala násilnické partnery. Jeden z nich ji zmlátil tak brutálně, až jí praskl bubínek. Dodnes herečka neslyší na levé ucho. Halle Berry povídá o filmu Moonfall. Podívejte se na video:

Madonna – znásilnění a úmrtí mámy Až po letech dokázala zpěvačka otevřít svou třináctou komnatou a promluvit o těžkých začátcích své kariéry. Když jí bylo devatenáct let a snažila se prosadit v New Yorku, tak ji neznámí útočníci odtáhli na střechu s nožem v ruce a tam ji brutálně znásilnili. Na policii to neoznámila a dlouhé roky trvalo, než o tom veřejně dokázala promluvit. Nebyl to ale její jediný traumatický zážitek. Když jí bylo pouhých pět let, tak jí zemřela maminka na rakovinu prsu. Slavné sexy babičky: Celebrity, které mají vnoučata, a vůbec na to nevypadají! 16 Udržují se v dokonalé kondici a na svůj věk vůbec nevypadají. Jsou…

Pamela Anderson – obtěžování, znásilnění a ponížení Slavná playmate nemá ty nejlepší vzpomínky na dětství. Nejprve ji od šesti do desíti let sexuálně obtěžovala chůva a ve dvanácti ji znásilnil bratr její kamarádky, kterému bylo v té době 25 let. Vnadná blondýnka se po letech svěřila, že tyto zážitky ji negativně ovlivnily a vybírala si kvůli tomu špatné partnery. Poslední kapkou pro ni pak bylo zveřejnění soukromé erotické nahrávky, na které si užívá sex na lodi se svým bývalým manželem Tommym Lee. Komu patří jejich hlas: Tohle jsou oblíbení dabéři hollywoodských fešáků 17 Tak moc jsme si všichni zvykli na jejich hlasy v českém znění, až…

Kim Kardashian – brutální přepadení Na pobyt v luxusním hotelu Pourtalès v Paříži v roce 2016 americká celebrita opravdu nevzpomíná ráda. Pět ozbrojených lupičů k ní vztrhli do pokoje, Kim spoutali a dali do vany. Naštěstí se jí nic nestalo a přišla „jenom“ o drahé šperky milionové hodnoty. Lupiči byli dopadeni, ale cennosti už neviděla. Svršky dolů, prsa ven! Tyto celebrity se na sociálních sítích rády svlékají 12 2 Provokace nebo jen oslava ženského těla a přiznání vlastní sexuality?…

Demi Moore – drsná výchova, znásilnění Demi Moore rozhodně nevyrůstala v láskyplném domově. Oba její rodiče byli alkoholici a měli sebevražedné sklony. S nimi se během dětství stěhovala tak třicetkrát, a aby toho nebylo málo, tak byla Demi znásilněna přítelem její matky, když jí bylo 15 let. Později vše zaznamenala ve svých memoárech Inside Ven, kde promluvila i o náročném potratu dcery, kterou čekala s hercem Ashtonem Kutcherem a o dlouholetém boji se závislostí na drogách a alkoholu. Četnické humoresky: Jak vypadají a co dělají hvězdy seriálu dnes? 21 1 Už je to více než dvacet let, co Česká televize odvysílala první díl…