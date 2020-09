Modrá je dobrá

Také jste fotky z devadesátek raději schovávaly hluboko na dno krabice se vzpomínkami? Za jeden z nejvíc nevkusných módních hitů devadesátých let byly dlouhodobě považovány modré oční stíny. Časy se ale mění a do módy se z tohoto období vrací čím dál víc věcí, za které jsme se ještě donedávna styděly. Mezi tyto „comebacky“ patří právě i modré stíny, a to nejlépe v kobaltovém odstínu.