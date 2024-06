Třezalka tečkovaná zázračně léčí, ale může i škodit: Kdo by se jí měl vyhnout?

Jak působí třezalka

Ne nadarmo se o třezalce tečkované říká, že je přírodním antidepresivem. Bylo prokázáno, že užívání třezalky opravdu dokáže výrazně zlepšit psychický stav. Navíc má široké možnosti využití. Jana Ranušová, odbornice na přírodní léčbu, říká: „Nejvíce třezalka pomáhá při psychických potížích, jakými jsou stres, sklíčenost, strach, úzkost, lehká deprese a přechod. A pokud máte poruchy trávení, snažíte se zhubnout nebo přestat s kouřením, bude i v těchto případech třezalka vaším silným spojencem.“ Třezalka dlouhodobě užívaná je rovněž základní bylinou při léčbě sklerózy multiplex. Hodí se i k léčbě ran a závratí, zlepšuje kvalitu cévních stěn a tlumí vnitřní krvácení.

Oblíbená bylina Sebastiana Kneippa

Třezalka kvete v době slunovratu, kolem 24. června, a proto se jí také říká bylinka sv. Jana. Pro své léčivé účinky byla jedním z nejoblíbenějších přírodních pomocníků známého faráře Sebastiana Kneippa, který proslul hydroterapií a pěti pilíři zdraví. Mezi ně patří voda, pohyb, strava, rovnováha a v neposlední řadě právě bylinky. Páter Kneipp věřil, že na každou nemoc existuje bylinka. Třezalku často sám využíval a doporučoval ji i svým pacientům.

Proč je třezalka tečkovaná?

Třezalka tečkovaná získala název díky malým černým tečkám, které jsou jasně vidět na zářivě žlutých listech. Právě tyto tečky obsahují nejúčinnější látku – hypericin. Ten redukuje stres a navozuje dobrou náladu. Když lístky rozemnete, zbarví vám prsty do tmavě červené barvy.

Jak souvisí třezalka s hony na čarodějnice? Hypericin způsobuje, že mléko krav či koz, které jí spásly větší množství, se zbarví do růžova, což bylo ve středověku chápáno jako dílo čarodějnic. Lidé si tuto skutečnost vysvětlovali tím, že zvířata dojí krev, protože byla uhranuta.

V květu třezalky se skrývají další léčivé látky, kterými jsou flavonoidy a hyperforin. Tyto látky působí na tzv. přenašeče vzruchů přirozeným způsobem tak, že zlepšují náladu a osobní pohodu.

Kde ji sehnat?

Třezalka je na trhu k dostání v různých formách: od čajů, přes kapky až po potahované tablety. „Výbornou zkušenost mám s potahovanými tabletami, které obsahují práškovanou kvetoucí nať třezalky, protože umožňují přesné dávkování. Jde o doplňky stravy, takže pro ně můžete zajít do drogérie nebo do lékárny. Na rozdíl od antidepresiv jsou přírodního původu a díky tomu mají jen minimum nežádoucích účinků,“ doporučuje Ranušová.

Kdy se třezalka nesmí užívat?

Ačkoliv třezalka tečkovaná dokáže hodně pomoci, existují i případy, kdy může spíše uškodit. Jana Ranušová varuje: „Třezalce by se raději měly vyhnout těhotné a kojící ženy a mladiství do 18 let. Opatrní by měli být i lidé se světlou pletí, kteří jsou citliví na sluneční záření. Bylo také zjištěno, že snižuje účinek hormonální antikoncepce až o 15 % a může ovlivnit účinek i některých dalších léků včetně antidepresiv. Pokud si tedy nejste jisti, zda je pro vás třezalka vhodná, zeptejte se raději svého lékaře.“