Tři účinné cviky pro dokonale pevné bříško: Stačí deset minut denně

Nebudeme vám lhát, že to jde bez cvičení. Protože vy víte, že to…

Provedení cviku: Zvedněte trup nad zem cca 10–15 cm a vraťte se zpět. Lokty tlačte po celou dobu dozadu (neměli byste je vidět), ramena dolů a lopatky k sobě. Položte se zpět na zem. Zatlačte lokty co nejvíc do země. Pánev je přitom v jedné rovině, nepohybuje se. Opakujte 10x. Cvik najdete v galerii v úvodu článku na prvních dvou obrázcích.

Druhý cvik: sklapovačky na šikmé břišní svalstvo (Abdominal crunches oblique)

Cvik posiluje šikmé břišní svaly, flexory kyčle a mezilopatkové svaly.

Základní pozice: Lehněte si na záda, pokrčené nohy na šířku pánve, v kolenou 90°, chodidla na zemi. Pánev je v přirozené poloze. Držte kyčle, kolena a chodidla v jedné linii. Ruce v týl, lokty tlačte na zem.

Provedení cviku:

Zvedněte trup nad zem cca 10–15 cm, levé rameno dávejte směrem k pravému kolenu a vraťte se zpět. Lokty tlačte po celou dobu dozadu (obzvlášť dávejte pozor na levý), ramena dolů a lopatky k sobě. Položte se zpět na zem. Zatlačte lokty co nejvíc do země. Pánev je v jedné rovině, nepohybuje se. Opakujte 10x a pak vyměňte strany. V galerii je to třetí obrázek.