Tři veteráni: Dlouhý nos na drátkách, Satinského holý zadek i automat na kondomy

Dlouhý nos na drátkách

Kvůli složitému maskování musela představitelka princezny Bosany Vida Neuwirthová chodit na plac o hodinu dříve. Maska dlouhého nosu měla dva a půl metru, takže zabralo hodně času ho připevnit. S rekvizitou manipulovali dva loutkoherci, kteří ho každý z jedné strany ovládali pomocí rybářských prutů.

Ačkoliv byla role princezny poměrně náročná, filmaři herečce nabídli za deset natáčecích dnů pouhých šestnáct set korun. O zvýšení jejího platu se údajně postaral herec Rudolf Hrušínský, kterému se částka nezdála dostačující. „Když pan Hrušínský viděl, jak mi ten nos lepí tím mastixem, který ničil kůži, a dělali to hodinu, tak šel se mnou za produkčním a chtěl, aby mi přidali. Že prý za ty peníze by jim to nikdo nedělal,“ vzpomínala v rozhovoru pro Blesk.cz představitelka Bosany Vida Neuwirthová.