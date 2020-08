Trpí vaše vlasy v létě? Takto jim ulevíte a docílíte zdravé hřívy!

Ať už máte vlasy dlouhé do půl zad, nebo kratší, letní počasí si s…

Vaše vlasy jsou už tak dost zatížené pobytem na přímém slunci, koupáním v chlorované nebo slané vodě i všudypřítomným horkem, že nemá smysl je zatěžovat ještě víc, než je nutné. Pokud se tedy váš účes obejde bez fénu, žehličky či kulmy, odložte tyto nástroje na zimu a dopřejte vlasům oddech aspoň v tomto ohledu. Jestli je ale použít musíte, dbejte na to, abyste používala tepelnou ochranu vlasů v podobě profesionální kosmetiky, která vaši hřívu alespoň zčásti zachrání.

Nezapomínejte na regeneraci

Víc než kdykoliv jindy potřebují vaše vlasy v létě zvýšenou péči, jelikož jsou vystavovány mnoha faktorům. Ať už je to žhavé letní slunce, chlorovaná voda v bazénu, slané moře nebo nečekané setkání s letní bouřkou, nic z toho zdravé kštici neprospívá. Aby vaše hříva byla co nejzdravější, dopřejte jí alespoň jednou týdně vyživující masku, která regeneruje a hydratuje do hloubky. O tom, že byste měla používat kondicionér po každém mytí a při pobytu na slunci chránit vlasy přípravky k tomu určenými, snad ani není třeba mluvit.