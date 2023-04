Trpíte na zácpu? Rozhýbejte střeva bez projímadel pomocí těchto rad

„Každý je jiný, proto každému vyhovuje něco jiného, a to i s ohledem na zdravotní stav, míru fyzické aktivity, roční období či psychickou pohodu. Jisté však je, že když vypijeme během dne 2 litry nápojů o pokojové teplotě, kterou považují lékaři za nejvhodnější, naše tělo spálí na jejich zpracování přibližně 100 kcal. Pití vody nebo přírodní minerálky v průběhu celého dne, a to jakékoli teploty, zabezpečuje správnou hydrataci organismu, pomáhá udržovat trávicí a vylučovací soustavy aktivní, je esenciální pro průběžné odstraňování odpadních látek a chod metabolismu,“ říká RNDr. Michaela Bebová, biochemička, odbornice na metabolismus a chemické procesy v těle, spolupracovnice AquaLife Institutu. Podle jogínů je pak dobré ráno ještě nalačno vypít sklenici teplé vody.

Při nedostatku tekutin trpí nejen naše ledviny, ale i střeva. Kolik bychom toho měli vypít, to je téma žhavých diskusí, nicméně většina odborníků se shoduje, že u zdravého jedince to je 1,5–2 litry denně.

Jídlo je základ

Není to jen o tom, co jíme, ale jak jíme. První zásadou je tedy jíst hlavně v klidu, nikam nespěchat a hodně kousat, aby byla strava co nejvíc promíchaná se slinami a dobře rozmělněná. Jídlo se pak nemá kde zablokovat. Neméně důležité ale je, v jaké formě jídlo přijímáme. Střevům prospívají například kaše (nejlépe vločková), kompoty a polévky. Když je budete do jídelníčku zařazovat pravidelně, pomohou vám lépe než třeba kupovaná vláknina.