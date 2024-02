Tukožroutská, tekutá nebo Atkinsova. Tyhle diety z 90. let způsobily poprask

Často hledáme zkratky a zázraky, jak zhubnout. „A proto se uchylujeme k dietám, které nevyžadují moc velké úsilí a slibují výsledky,“ uvádí expertka na výživu Lada Nosková. „Bohužel, některé diety pak mají za následek vyhrocení do absolutního strašáku, třeba z tuků, aniž by se rozeznávaly tuky nasycené a nenasycené. Je zajímavé, že tento trend v ženách stále přetrvává, tuků se bojí. A když jim do jídelníčků „ordinuju“ 20 g oříšků, s hrůzou v očích se ptají: To můžu ořechy?“ Jak je to tedy s trendy, které frčely v devadesátkách?

TEKUTÁ DIETA

90. léta přála inovacím a životní styl byl rozhodně jednou z nich. Tehdejší americké celebrity se jako na běžícím pásu stávaly tvářemi všemožných koktejlů, které měly nahradit pestrou stravu. Desítky tisíc lidí tak jásaly, že je konečně tento tekutý zázrak dovede k jejich vytoužené váze. Jenže tyhle tekuté drinky obsahovaly hodně ovoce, tedy téměř žádné bílkoviny nebo zdravé tuky. „Hodně lidí zhublo, ale bohužel nevěděli, jak se s koktejly rozloučit a zařadit normální suroviny. Jojo se dostavilo, a tím se zavrhly i koktejly. Možná zbytečně, protože i v dnešní době by tu a tam takový koktejl ve stravování pomohl. Než bagetu z benzinky, raději drink,“ uvádí Lada Nosková.

NÍZKOTUČNÁ

Atkinsova dieta nebyla jediným strašákem té doby. Stejně úspěšně se drala na světlo světa také dieta, během níž člověk konzumoval pouze nízkotučné výrobky. Celý proces se počítal podle speciální tabulky, aby se zjistilo, kterou potravinu můžete a která už je zkrátka moc „fat“. Lidé zapřisáhlí této dietě tak vyznávali heslo, že všechen tuk je špatný, ba dokonce zdraví škodlivý. A tak jedinou správnou cestou bylo doslova „vysekat“ všechen tuk ze svého jídelníčku.

TUKOŽROUTSKÁ POLÉVKA

Kdo ji nevyzkoušel, jako by nebyl. Kotle zelné polévky se vařily v mnoha domácnostech a zamrazovaly se, ale byly neustále k dispozici. „Věřilo se, že má kouzelnou moc zbavit tělo kil navíc, což tak sice bylo, jenže co potom?“ upozorňuje Lada Nosková. Jíst se ale smělo také ovoce a zelenina nebo červené maso, v závislosti na konkrétním dni v týdnu. Úplnou perličkou pak bylo omezení kalorického příjmu na zhruba 1000 kcal denně, což je z hlediska zachování zdraví naprosto nepřijatelné. Hladoví konzumenti se tak vraceli zpět ke svému původnímu jídelníčku.

DIETA PODLE KREVNÍCH SKUPIN

Dalším trendy typem, jak dosáhnout krásného těla, byla dieta podle krevních skupin, která hlásala, že každá krevní skupina tráví lépe ty nebo ony potraviny. Plusem bylo, že lidé začali díky tabulkám, ve kterých byly podle krevních skupin dané doporučené potraviny, přemýšlet nad tím, co jejich tělu skutečně dělá dobře a co nikoli. Správné složení každého jídla, ale i celodenního příjmu, však bylo opomíjeno. „Navíc nikdy nebyly zveřejněny jasné důkazy o tom, že by tomu tak skutečně bylo. Přesto se dodnes setkávám s lidmi, kteří se krevních skupin drží,“ hodnotí poradkyně na výživu.

ATKINSOVA DIETA

Muž, který zahájil potenciálně nejznámější dietu všech dob. Jeho dieta má vysoký obsah tuků a bílkovin, nízký obsah karbohydrátů a vyžaduje přesné dodržování stanovených pravidel. Ačkoli dr. Atkins vyvinul dietu již v 60. letech, propagována byla až v 90. letech, a to především díky vydání jeho knihy Nová revoluční dieta doktora Atkinse. A revoluce to jednoznačně byla. BBC v roce 2003 uvedla, že dietu již vyzkoušelo 7 % mužů a 10 % žen, a to navzdory její přísné povaze. I když této dietě už odzvonilo, v dnešní době jí dostatečně dobře šlape na paty keto dieta neboli také low carb. Ty jsou založeny na velmi podobném principu.