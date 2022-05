Zadržujete v těle vodu, nebo jsou to opravdu tuky? Podívejte se na video:

Zadržování vody v těle (tělo se z ní skládá obvykle z 50–70 %) se bohužel týká více žen než mužů. Příčiny, proč se vaše tělo takto chová, mohou být tři. Většinou za to může menstruační cyklus – s tím se moc dělat nedá, protože jde o přirozený ženský rytmus a záležitost hormonů. Tou druhou je vaše stravování a třetí příčinou zadržování vody v těle může být vážný zdravotní problém nebo vedlejší účinek konzumace některých léků.

Co se v těle děje

Zadržování vody znamená, že je v těle nadměrné množství sodíku (jedná se například o obyčejnou kuchyňskou sůl). První, co byste tedy měla dělat, pokud se každé ráno probouzíte oteklá, je přestat solit a omezit konzumaci potravin, které obsahují velké množství soli.

Myslete na to, že maximální dávka soli na jeden den je 5 gramů, což znamená méně než 2 gramy sodíku. Sůl se do těla dostává kvůli konzervovaným a instantním potravinám, polotovarům, chipsům, oříškům nebo uzeninám a smaženým jídlům. Řešením je místo soli přidat do jídla čerstvé bylinky.

Na zadržování vody v těle má také vliv nadměrná konzumace sacharidů, ke hromadění vody dochází i při zpracování cukrů. Co jíst? Skoro nic, že? K seznamu zakázaných potravin si ještě připište bílé pečivo a slazené džusy a limonády.