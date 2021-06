Tunika či kaftan: Nejhezčí kousky, které vám v plavkách zakryjí faldíky

Léto je tu a to je ten správný čas, kdy se opět zaměřit na tuniky a kaftany. Hodí se skvěle na pláž, a pokud si vyberete ten správný kousek, můžete v něm vyrazit i do města nebo na večeři na promenádě. A co víc, schová leckterý faldík! Vybírejte v galerii v úvodu článku.