Tuřín, zázrak na hubnutí: Jak jej zpracovat a které recepty vyzkoušet?

Tuřín je nenáročná zelenina, která odolá i mrazu. Také je dobře stravitelný a zasytí, přestože má minimum kalorií. Najdete v něm spoustu vlákniny, bílkovin, vitamin A a C, karoten a vápník. Jíst můžete nejen bulvu, ale i listy, které navíc obsahují důležitou kyselinu listovou.

Jak tuřín zpracovat

Jíst ho můžete syrový. Má štiplavou chuť jako kedlubna, takže bulvu klidně nastrouhejte třeba do salátu nebo chroupejte k chlebu. Listy pak můžete zpracovat stejně jako kapustu nebo špenát. Lze ho také nakládat nakyselo, vařit, zapékat, plnit, upravovat jako zelí nebo kombinovat třeba s masem a další zeleninou.

Pěstování a skladování

Bulvy by měly být tvrdé, bez tmavých skvrn. Skladují se na chladném a suchém místě nebo je můžete uložit do bedny s pískem s jinou kořenovou zeleninou. Samozřejmě ho můžete také nakrájet a zamrazit.

Pokud si ho chcete vypěstovat sami, pak se vysévá do půdy v dubnu až květnu, a to do řádků vzdálených asi 40 cm a do hloubky do 2 cm. Pak už stačí jen pravidelně zalévat a vzešlé rostlinky se 4–5 lístky vyjednotit na vzdálenost 25–30 cm. Sklízí se v září a v říjnu, ale v půdě ho můžete nechat až do prosince, protože snese bez problémů teplotu i –5 °C.

Na co je tuřín dobrý

Pomáhá při poruchách zažívání.

Doporučuje se při zlomeninách a osteoporóze.

Snižuje cholesterol a krevní tlak.

Zlepšuje zrak a zpomaluje stárnutí.

Je vhodný při hubnutí.

Jiné názvy tuřínu

Dumlík, kolník, kvak, hlavatice, klaka, košt, kvaček, kvačka, kvaka, řepa, řepa bílá, vodnatka.

Krkonošská dumlíkačka

Potřebujete:

400 g tuřínu

2 mrkve

3 brambory

1 cibuli hladkou mouku

lžičku soli

divoké koření

Postup: Nakrájejte cibuli a osmahněte. Do hrnce přidejte na kostičky nakrájený tuřín, brambory, mrkev a vše zalijte vodou. Osolte, přidejte koření a vařte do změknutí. Zahustěte hladkou moukou, případně dosolte. Polévku ihned rozlévejte.

Tuřínové hranolky

Potřebujete:

tuřín

olej

koření

bylinky

stroužek česneku

Postup: Tuřín nakrájejte na nudličky, potřete směsí oleje, oblíbeného koření s bylinkami a česneku. Pečte v troubě při 220 °C asi 20 minut.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 12/22"

Text: Štěpánka Bínová