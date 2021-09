Tvář bez vrásek jako slavné hvězdy? Takhle to dělají Hayek, Roberts či Cruz!

Halle Berry

V pětapadesáti vypadá Halle Berry stále skvěle a člověk by jí klidně tipnul o deset let méně. Co stojí za jejím dokonalým vzhledem? Vedle toho, že pravidelně cvičí a její jídelníček obsahuje samé zdravé potraviny, za její krásnou pletí navíc vězí silný vývar z kostí! "Chodím k řezníkovi a řeknu si vždycky o kosti, které by stejně vyhodil. Doma je čtyřiadvacet hodin vařím ve vodě a výsledný vývar vypiji. Je to neskutečný zdroj kolagenu," prozradila v jednom rozhovoru. Zároveň se neobejde bez růžové vody, kterou aplikuje na tvář před nanesením make-upu. "Mám pocit, že je pleť pak celkově jasnější a svěžejší."