Twiggy: První supermodelka oslavila 72. narozeniny. Jak dnes vypadá?

Do šestnácti let vyrůstala jako obyčejná londýnská holka. Jenže pak se její život obrátil vzhůru nohama. Její tehdejší přítel Nigel ji nechal vyfotit profesionálním fotografem, který její fotky nabídl Daily Express. Po zveřejnění způsobily poprask nejen v Anglii, ale po celém světě. Vypadala naprosto jinak, než modelky dosud vypadaly. Hubená, samé ruce a nohy, krátké vlasy, ohromné oči. Všichni návrháři chtěli najednou navrhovat jen pro ni – začala vystupovat po jménem Twiggy Lawson.

Narodila se jako Lesley Hornby v severním Londýně do milující rodiny, o které později mnohokrát mluvila jako o pevném bodě v životě. Svého otce obdivovala za laskavost a gentlemanství. Maminka pracovala jako dělnice ve fabrice, ale po narození Lesley zůstala doma. Později pak pracovala na částečný úvazek a připravovala narozeniny pro děti z bohatých rodin. O svých rodičích později řekla: „To nejlepší, co mi mohli rodiče dát, byla laskavost a víra, že rodina je opravdu důležitá.“

Byla fotogenická a naprosto přirozená. Její extrémní štíhlost a chlapecký sestřih evokovaly tehdejší svobodu šedesátých let. Rychle zapadla do světa modelingu, od něj se dostala i k hudbě a umění. Spřátelila se s Beatles a manželka Paula McCartneyho se stala její nejlepší přítelkyní. Dnes její dcera Carly pracuje pro dceru McCartneyho Stellu, která je slavnou návrhářkou.

Její postava inspirovala řadu modelek

V 90. letech se proslavila jako televizní moderátorka ve vlastní show „Twiggy´s People“, kam si zvala známé tváře, například Dustina Hoffmana, Lauren Bacall, Toma Jonese a další. Později to byl pořad „Take Time With Twiggy“, kde účinkovali například Ken Russell nebo Frederick Forsyth. Produkovala filmy, napsala autobiografii „Twiggy In Black and White“, jenž se stala bestsellerem.

Hubenost jí vždycky vyčítali, ona se ale bránila, že modelky byly vždycky štíhlé. O sobě prohlašovala, že anorexií netrpí a jí naprosto normálně – prý má rychlý metabolismus a dobré geny. Přesto její postava inspirovala do budoucna nejednu modelku. Společnost se přiklonila k vyzáblosti jako symbolu, který opovrhuje přebytkem a konzumem. Tento trend vydržel dodnes, pořád jsou „in“ modelky androgynního typu, i když názor veřejnosti se pomalu mění a velmi často proti vyzáblosti modelek bojuje s tím, že šílenství velikosti XS je nepřijatelné.