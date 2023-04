Týden zážitků: Košt vín na Náplavce i drsná procházka s bezdomovcem

Každý týden, každý víkend se něco děje! Na bájném Řípu se chystá pouť, na barokním Kuksu zahradnické trhy a na pražské Náplavce košt vín – tak proč sedět doma?

Drsná procházka noční Prahou s bezdomovcem Karim je výstřední muž středního věku, muž, který žije od šestnácti let na ulici, kde se setkal prakticky se vším temným – s pervitinem, s homosexuální prostitucí, s láskou i násilím. Karim je rozevlátý a extravagantní vypravěč, občas se v jeho syrovém a originálním vyprávění ztratíte, podobně jako se v mládí ztratil v životě on. Procházka je na vlastní nebezpečí a není příliš vhodná pro děti do patnácti let. Tedy pokud tyto děti neexperimentují s drogami, pak může být velmi vhodnou, i když poněkud drsnou prevencí. Termín: 21. 4. 2023 od 19.30 do 00.30 hod. Info: https://pragulic.cz/tour/karim/

Zahradnické trhy v barokním špitálu Kuks Barokní areál Kuks, který proslavilo 12 soch ctností a 12 soch neřestí od fenomenálního Matyáše Bernarda Brauna je úžasné místo! Zámek Kuks, přesněji možná barokní lázeňský areál se špitálem a úchvatnou bylinkovou zahradou, stojí rozhodně za návštěvu. A když se pak v těchto kouzelných místech pořádají zahradnické trhy, jsou důvody k návštěvě hned dva! Na trzích můžete koupit nejen léčivky a balkonovky, ale i ovocné stromky, skalničky, kaktusy a řadu doplňkového zahradnického zboží. Termín: 21. až 23. 4. 2023, v pátek od 12.00 do 18.00 hod., v sobotu od 9.00 do 18.00 hod., v neděli od 9.00 do 16.00 hod. Info: https://www.hospital-kuks.cz/cs/akce/1654-zahradnicke-trhy-na-kuksu

Řipská pouť 2023, turistika i zábava v jednom Ještě jste nebyli na Řípu? A co to napravit tento víkend, jaro je pro jeho návštěvu ideální dobou! Není horko, v okolí vše kvete a pod Řípem je tradiční pouť se vším, co k ní patří! S hudbou, koncerty, divadlem, dílničkami, stánky s občerstvením, skvělým podřipským pivem i atrakcemi pro děti. Termín: 21. až 23. 4. 2023, v pátek od 16.00 do 22.00 hod., sobotu od 10.00 do 22.00 hod., v neděli od 10.00 do 16.00 hod. Info: https://www.krabcice.cz/obec/ripska-pout/ripska-pout-2023-1/

První jarní košt vín na pražské Náplavce Dobré víno z malých tuzemských i zahraničních vinařství, líně plynoucí Vltava pod Vyšehradskou skálou, moderní gastronomie i historické centrum Prahy slibují příjemně strávené sobotní odpoledne a večer. Těšit se můžete na živou hudbu, soutěže se zajímavými cenami, a hlavně na degustace skvělých vín! A pozor, od 8.00 do 14.00 hod. probíhají na Náplavce i trhy, můžete tak spojit dvě příjemné akce v jednu! Termín: 22. 4. 2023 od 12.00 do 21.00 hod. Info: https://www.festivaljakvino.cz/akce/jarni-kost-na-naplavce-2023-04-22/