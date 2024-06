Týdenní horoskop od 1. do 7. července pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 1. do 7. července 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Neptun, který se v úterý zastaví ve vašem znamení, vás může lehce dostat do situace, kdy nedokážete odlišit realitu od snů a představ. Navíc hrozí, že lehkovážně naletíte člověku, který umí o lásce velice krásně mluvit, ale ve skutečnosti vůbec neví, co tento pojem znamená. Když s konečnou odpovědí, kterou mu na jeho nabídku dáte, počkáte do soboty, bude to lepší.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Nadchne vás už jen to, že jde o týden, který je o jeden pracovní den kratší. V práci sice musíte zvládnout, na co máte jindy o den déle, ale to vám nevadí. Ve všech aktivitách vás podpoří energie Merkura, který se v úterý dostává do Lva. Do soboty zvládnete s jeho pomocí všechno tak, abyste se v neděli mohla věnovat tomu, co souvisí s láskou, emocemi a vaší lepší budoucností.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 V pondělí a v úterý, kdy je Luna ve vašem znamení, slavně nakročíte do druhého pololetí. Díky námaze, kterou jste vynaložila v minulém týdnu, máte práci hotovou a konečně trochu klidu. Než se opět začnete naplno a soustředěně věnovat záležitostem pracovním, měla byste si vytvořit základní plány, které se týkají vašeho soukromí.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Zásadní vliv na vás vyvíjí Neptun, který se v úterý zastaví ve vašem sektoru profese. Smiřte se s tím, že se sice můžete snažit, ale v práci stejně nedokážete odlišit to, co je pravda, od toho, co si kolegové jen vymýšlejí. Z ryze praktických důvodů pak bude lepší, když necháte všechno plynout svým tempem a sama do ničeho zasahovat nebudete.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Novoluní, které se ve vašem znamení v sobotu odehrává, vám dává v zásadních záležitostech šanci na nové začátky. Najednou zkonstatujete, že na ně máte konečně dost odvahy i rozhodnosti. Pokud partner v tomto ohledu dosud váhá a přemýšlí, zda je to opravdu potřeba, dokážete ho velice rozumně přesvědčit, že jiná cesta není. Zapomenout nesmíte ani na děti. Zejména v pátek a v sobotu s nimi probírejte představy, které mají ohledně své další budoucnosti.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Merkur, který se v úterý dostává do vašeho znamení, na vás vyvíjí tlak. Týká se to zejména středy, kdy se dostává do napěťového vztahu s Plutem. Než se pod jeho vlivem rozhodnete pro změnu, měla byste promyslet dopad, který bude mít na život váš i celé rodiny. Především je potřeba, abyste si uvědomila, že krok, který ve středu učiníte, se vám zpátky už vzít nepodaří.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Všechno, co se ve vašem životě děje, má přispět k jeho uspořádání podle vašich představ. Zásadní role v tomto procesu leží na partnerovi. Když vám něco nedoporučí nebo zakáže, dělá to proto, že vás chce uchránit před stresy. Zejména v první polovině týdne, kdy hrozí, že nedokážete správně odhadnout situaci, je jeho přítomnost ve vašem životě nepostradatelná.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Když budete k sobě upřímná, přiznáte, že týden, ve kterém budete mít více volna, potřebujete. Právě proto je potřeba, abyste se v pondělí s partnerem domluvili na víkendovém programu. Kdybyste se rozhodli, že pojedete do zahraničí, kde navštívíte inspirativní místa, měli byste se hned dohodnout na částce, kterou jste tam ochotní utratit za rostliny, které dovezete domů.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. V pondělí a v úterý, kdy je Luna ve vašem partnerském sektoru, se konečně dočkáte chvíle, kdy miláček sám a nahlas přizná, že si bez vás se životem poradit neumí. I když je to náročné, musíte v dané situaci zachovat klid a přímo se ho zeptat, co se děje. Než se ve všem vyznáte, zabere vám jeho vysvětlování dost času. Nakonec však vymyslíte něco, co situaci obrátí k lepšímu.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Nabídka na dovolenou, na které byste měla zastoupit kamarádku nebo kolegyni, padne v pondělí. Když si však spočítáte, kolik by to stálo, dojde vám, že jde o akci, kterou si momentálně dovolit nemůžete. I kdyby vám kolegyně nabídla, že vám půjčí a vy jí to můžete v následujících měsících splácet, měla byste si to rozmyslet.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. V pondělí a v úterý dopoledne, kdy se Luna nachází ve vašem sektoru lásky a romantiky, si musíte najít čas především na svého partnera. Práce je důležitá, ale domácí pohoda je pro vás daleko podstatnější. Díky své správně použité empatii dokážete s partnerem mluvit tak, aby pochopil, že se před vámi může v klidu otevřít a svěřit se vám naprosto se vším.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Čekají vás dny, v nichž si na nudu stěžovat nemůžete. Postará se o to partner, který od úterý atmosféru, která kolem vás vládne, posouvá k lepšímu. Místo obvyklého rozčilování se budete v kritických chvílích smát. Svým optimistickým jednáním strhnete k podobnému přístupu i děti. Když vám řeknou, že prázdniny s vámi začínají pěkně, je to z jejich strany poklona.