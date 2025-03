Týdenní horoskop od 10. do 16. března pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 10. do 16. března 2025.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Zatímco pondělí a úterý proběhnou v klidu, ve středu se všechno zpomalí. Kdyby vás napadlo, že byste měla svou nynější práci, která vás jen zatěžuje, vyměnit za takovou, kde by bylo více odpovědnosti, ale taky více peněz, měla byste o tom uvažovat. Páteční zatmění v partnerském sektoru využijte k odpuštění. Za miláčkovým proviněním udělejte tlustou čáru a slibte si, že se k němu už nebudete vracet.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. V pondělí a v úterý, kdy se Luna nachází v oblasti, z níž příznivě ovlivňuje všechny vaše osobní vztahy, se věnujte jak partnerovi, tak dětem. Veškeré soukromé hovory, v nichž budete probírat jejich sny a představy o budoucnosti, přinesou příznivý závěr. O víkendu, kdy se ve vašem znamení zastaví Merkur, přemýšlejte o sobě a o možnostech svého dalšího rozvoje.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Smiřte se s tím, že se vaše životní plány, které se dosud slibně rozvíjejí, ve středu zastaví. Berte to jako test své trpělivosti. Čas, který tak získáte, můžete využít k vyřizování úředních záležitostí. Právě ve středu dokážete bez problémů vyřídit i to, co vám dosud dělalo problémy. V pátek, kdy vaše milostné vztahy ovlivňuje zatmění, se chovejte opatrně. Nebezpečí, že se zamilujete do někoho, kdo si to nezaslouží, je značné.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Na začátku týdne se bez otálení vrhněte do zvládání záležitostí, jichž jste se dosud trochu obávala, a které jste proto nechávala otevřené. Když zejména v úterý nebudete vědět kudy kam, obraťte se bez obav na kamarádky, které něco podobného zažily. Jejich zkušenosti jsou cennější, než to vypadá.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. V úterý čekejte v práci návrh na rozšíření kvalifi kace. Vy sice chápete, že by to bylo rozumné, ale přesto byste celou záležitost měla dopředu probrat s partnerem. Když mu vysvětlíte, že se bez jeho pomoci a spolupráce neobejdete, rychle pochopí, o co se jedná, a bude souhlasit. Ve středu a ve čtvrtek si musíte za všech okolností zachovat chladnou hlavu.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. V pondělí a v úterý si můžete ve všem, co podnikáte, stoprocentně věřit. Zvládnete všechno, co potřebujete. Při jednání vsaďte na sebevědomí a rozhodnost. V úterý večer zjistíte, že si musíte oprášit jazyk, jímž jste ještě nedávno plynule mluvila. Kdybyste o víkendu měla šanci svůj talent vyzkoušet, udělejte to. Zjistíte, že jste na tom lépe, než jste si myslela.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Smysl pro charitu, který je vám vrozený a který v poslední době silně rozvíjíte, patří k tomu, co berete jako osobní záležitost a co si necháváte pro sebe. Zejména v pátek, kdy se ve vašem znamení odehrává zatmění, se o podobných záležitostech odmítáte s kýmkoli bavit. Jedinou výjimkou jsou děti. Tam využijete každou příležitost, kdy s nimi můžete toto téma probrat.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. V úterý si na sebe s miláčkem musíte najít čas. Díky velkorysé atmosféře, o kterou se postará Luna ve Lvu, se dokážete bez problémů domluvit na všem, co je opravdu důležité. Kromě partnera, kterého máte doma, umíte najít společnou řeč i s ex. Pokud potřebujete probrat záležitosti, které se týkají peněz a výchovy dětí, nastavíte si podmínky, které dokážete dodržovat.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Když zjistíte, že někdo zejména ve středu hodlá zneužít svou autoritu k tomu, aby vám vnutil svůj názor, nerozčilíte se, ale srovnáte ho tak, že se nejdříve zarazí a pak se vám sám od sebe omluví. Nakonec spolu začnete mluvit normálně a na všem podstatném se domluvíte. V pátek hrozí, že se vám přijde svěřit kamarádka s nezáviděníhodnou situací. Vy ji pak musíte přesvědčit, že na policii jít prostě musí.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Kdybyste se rozhodla, že nejdříve získáte pozornost a pak srdce člověka, který se vám už dlouho líbí, máte v úterý skutečně šanci. Navíc dokážete svůj zájem podat tak, aby pochopil, že ve vaší osobě potkal partnerku nejen zajímavou, navíc i neobyčejně chytrou. Jakmile mu to dojde, začne se váš osud odvíjet podle vašich představ.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. V rámci pátečního zatmění můžete kromě osobních neduhů řešit i záležitosti, které se týkají vašeho zdraví a životního stylu. Kdybyste chtěla tento den využít k zahájení diety, neváhejte a hned se do ní dejte. Půst už začal, ale vy ho můžete odstartovat ještě teď. V sobotu, kdy se Merkur zastaví ve vašem sektoru rodiny, přijdou děti s požadavkem na zvýšené kapesné.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. V pondělí, kdy Luna prochází vaším partnerským sektorem a kdy se ve vašem sektoru komunikace sejde Mars s Venuší, se můžete bez obav spolehnout na své kouzlo osobnosti. Když budete chtít, podaří se vám o své pravdě přesvědčit každého, na kom vám záleží. Ve středu a ve čtvrtek se těšte na telefony od lidí, kteří se rozhodnou, že je čas, aby vám vrátili dluhy.