Týdenní horoskop od 10. do 16. června pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 10. do 16. června 2024.



RYBY 21. 2.–20. 3. Na to, že se občas něco nepovede zdaleka tak, jak jste si představovala, jste zvyklá. Ve středu se však na vaši nebohou hlavu může takových náhod nasypat tolik, že nebudete vědět, co začít řešit jako první. Ve středu, kdy jste pod vlivem napjatého vztahu mezi Merkurem a Saturnem, se konečně objeví šance, kdy začnete klubíčko neshod a nedorozumění rozplétat.

BERAN 21. 3.–20. 4. Luna ve Lvu, která zahajuje týden, vám do života vnese lásku, vášeň, ale i možnost riskovat a vyhrávat. Když se rozhodnete, že získáte informace, které jsou pro vás z nějakého důvodu důležité, dokážete se zeptat tak, aby vám odpověď nikdo neodepřel. To, co se dozvíte, vás sice moc nepotěší, ale zase budete mít podklad pro vytváření dalších životních plánů.

BÝK 21. 4.–21. 5 Zatímco v pondělí a v úterý máte hlavu plnou praktických starostí a veškerý čas věnujete vymýšlení jejich řešení, ve středu a ve čtvrtek se situace změní k vašemu prospěchu. Luna přejde do vašeho sektoru lásky a romantiky, což znamená, že byste si měla naplánovat nějakou víkendovou akci buď s partnerem, nebo s dětmi.

BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Slunce ve vašem znamení vás dostane do situací, v nichž se musíte nejdříve bleskurychle zorientovat a pak si s nimi ještě rychleji poradit. Naštěstí je šance, že se vám to podaří. V pondělí a v úterý, kdy Luna prochází vaším sektorem komunikace, čekejte diskuse s mladší generací. Zvláště dospívající děti nechápou, že máte nárok na své názory a životní stanoviska, a neustále se vám snaží vnutit ty svoje. V takovém případě se musíte zatnout a odolat!

RAK 22. 6.–22. 7. Jde o týden, který můžete klidně a bez jakýchkoli výčitek svědomí věnovat odpočinku. Kdyby se však v pondělí nebo v úterý našla šance, kdy byste si v práci mohla s nadřízeným promluvit o výši své mzdy, měla byste to udělat. Zejména v úterý ráno byste v tomto směru mohla mít úspěch. Kromě toho se snažte dostat do programu, který vám umožní rozšíření vědomostí.

LEV 23. 7.–22. 8. Zkoušejte všechno, na co jste neměla odvahu. Když vám kamarádka navrhne, že byste si s ní mohla jít zajezdit, nevysvětlujte, že se koňů bojíte nebo k nim alespoň máte přirozený respekt. Hned v pondělí nebo v úterý byste to však zkoušet neměla. Mars, který je v silně napěťovém vztahu s Plutem, vás může dostat do situací, kdy se i nejmírnější zvíře zachová jinak, než se od něj čeká.

PANNA 23. 8.–22. 9. Kdybyste se v pondělí nebo v úterý dostala do situace, kdy budete se svým názorem osamocená a budete se muset postavit proti davu, klidně to udělejte. Nebude to příjemné, ale zvládnete to podstatně lépe, než jste si vůbec dovedla představit. Když však doma svůj zážitek popíšete dětem, budou nejdříve trochu vyvedené z míry, ale pak vám řeknou, že jsou na vás pyšné.

VÁHY 23. 9.–23. 10. Slunce, které prochází vaším sektorem vyššího vzdělání a dalekých cest, vám v tomto směru může předložit pár opravdu zajímavých nabídek. Když kamarádka přijde s tím, že byste s ní mohla podnikat, můžete právem zkonstatovat, že se vám to zdá riskantní. Odmítnout ji však nemusíte. Můžete jí nabídnout, že s ní budete jedno nebo dvě odpoledne v týdnu spolupracovat.

ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Na lidi, kteří vás budou zejména v pondělí a v úterý zdržovat od práce, reagujete nerudně. Uvědomujete si, že je váš čas drahý. Skvělé je už jen to, že si veškeré aktivity, pro které se rozhodnete, můžete a budete řídit sama. Pár lidí, kteří by se vám do života pletli, se sice najde, ale vy se na ně v kritické chvíli dokážete podívat tak, aby se rozhodli, že raději vycouvají.

STŘELEC 23. 11.–21. 12. I když jste na svou výmluvnost právem hrdá, a na stav, kdy umíte na veškeré podněty rychle a správně reagovat, vyloženě pyšná, jsou chvíle, kdy musíte být opatrná. Ve vašem případě to platí zejména pro středu, kdy se ocitnete pod náročným vlivem Merkuru a Saturnu. V praxi to znamená stav, kdy nevíte, zda máte mluvit, nebo mlčet.

KOZOROH 22. 12.–20. 1. Je potřeba, abyste pochopila, že váš partner má právo mít vlastní vztah k vaší minulosti. Když mu však se zasněným výrazem začnete popisovat společné dovolené s bývalým partnerem, s nadšením počítat nemůžete. Zkuste si představit sama sebe na jeho místě, a možná vám dojde, že jde o informace, které nepotřebuje, a které mu poskytovat opravdu nemusíte.

VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Jako absolutní ideál fungovat nedokážete, i kdybyste se snažila opravdu intenzivně. Stejně tak nemůžete čekat, že se tak začne chovat člověk, který vás moc nezná, a neví, co od něj vlastně chcete. V takovém případě nezbude, než abyste hned v pondělí a v úterý využila energii Luny ve svém partnerském sektoru a s její pomocí mu své požadavky alespoň trochu nastínila.