Týdenní horoskop od 10. do 16. února pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 10. do 16. února 2025.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Mars z Raka ve vás budí touhu po romantických prožitcích. Pokud máte při ruce partnera z Ryb nebo z Raka, mohlo by se to podařit. Miláček narozený ve Štíru bude naopak vyžadovat péči a láskyplné zacházení od vás. Ve čtvrtek a v pátek, kdy Luna prochází vaším partnerským sektorem a kdy se Merkur dostává do vašeho znamení, iniciujte změny v rodinných vztazích.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Zatímco v pondělí máte pocit, že všechno stagnuje a nic se k lepšímu nepohne, už v úterý se dějí věci, které vás nutí ke změně názoru. Luna se dostává do Lva a dokazuje vám, že život má kromě zodpovědnosti, již cítíte nejen za sebe, ale i za své blízké, i příjemnou a zábavnou stránku. Pokud nasadíte do boje smysl pro humor, můžete se až do čtvrtka těšit na úspěchy.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 I když patříte k ženám, které s přehnaně rychlým a nepromyšleným rozhodováním nemají obvykle problém, mohou vás na začátku týdne vlastní reakce zaskočit. Uran ve vašem znamení je v napjatém vztahu s Merkurem i se Sluncem, což pro vás vytváří dost náročnou atmosféru. Pokaždé když vymyslíte něco, na co jste právem pyšná, změní se vstupní podmínky tak, abyste musela začít znovu.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. O tom, že byste do svého života znovu pustila člověka, s nímž jste si kdysi byla blízká, ale od nějž vás pak život oddělil, přemýšlet nechcete, ale musíte. Když zjistíte, že jste oba volní, je velká šance, že oba budete chtít, abyste se sešli a na všem se domluvili. Kdybyste chtěli dojít k rozumným závěrům, musíte to stihnout do pátečního rána.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. V pondělí odložte přemýšlení o všech ostatních a dumejte jen o sobě a o svých přáních. Kdyby vás náhodou napadlo, že je čas, abyste se konečně podívala na místo, které vás už dlouho láká, neváhejte a zjistěte si, zda a jak se tam dá dojet a kde by se tam dalo přenocovat. Když to budete mít hotové, zhluboka se nadechněte a jděte s tím za partnerem.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Uznání, které si za své jednání získáte od partnera, bude milé. Ještě kladněji pak přijmete hodnocení, které vám dají jeho rodiče a starší příbuzní. Dozvíte se, že si ve vás konečně našel partnerku, která ho nebude v jeho bláznivých nápadech podporovat, ale bude ho naopak krotit. Ve středu, kdy se ve vašem znamení odehrává úplněk, odložte veškerý ostych.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. V důsledném chování, které stojí v základech vašich dosavadních úspěchů, musíte pokračovat i dál. Bude dobré, když si hned v pondělí stanovíte cíle, které hodláte zvládnout, a pak o ně začnete usilovat. Do pátku na to budete sama, ale to vám vadit nebude. V pátek odpoledne si miláček uvědomí, kolik toho máte, a začne vám sám a dobrovolně pomáhat.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. I kdyby byl člověk, který se o vás uchází, sebezajímavější, jsou vlastnosti, které mu tolerovat nesmíte. Když se hned v pondělí začne chovat žárlivě a bude vás chtít sledovat každou minutu, kdy nejste spolu, musíte se důrazně ozvat. Kdybyste se dozvěděla, že stejně zacházel i s bývalou partnerkou a že je to důvod, proč se rozešli, musíte se podívat pravdě do očí.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. I když se na svou výmluvnost a vybroušené argumentační schopnosti můžete spolehnout, máte si uvědomit, že se nic nesmí přehánět. Platí to zejména pro pondělí a úterý. Hrozí, že se pod vlivem emocí rozhodnete rychle, ale hodně riskantně. Bylo by lepší, kdybyste vše odložila na páteční odpoledne. Budete mít informace, na jejichž základě se rozhodnete správně.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Opět usoudíte, že nad vámi vesmír drží zejména v kritických chvílích ochrannou ruku. Když zjistíte, jak dopadl člověk, s nímž jste ještě ne tak dávno chtěla spojit svůj život, pochopíte, že to, co jste vnímala jako prohru, byl ve skutečnosti obrovský dar. Ve středu může přijít nabídka na doplnění vzdělání a zvýšení kvalifikace. Neváhejte.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. V pondělí se těšte na domácí pohodu a klid. Jak vy, tak partner odložíte veškerou obvyklou mlčenlivost a začnete s chutí spřádat plány pro budoucnost dětí. Těm vysvětlíte, že spojenými silami získáte daleko víc. V pátek nezapomeňte na to, že je Valentýn. Miláček sice předstírá, že mu tento svátek nic neříká, ale kdybyste na něj zapomněla, moc by ho to mrzelo.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Jde sice o týden, který je bohatý na nejrůznější překvapení, ale to vás z míry nevyvede. Zejména v pondělí a v úterý si skvěle poradíte i s tím, s čím jste nepočítala. Zajímavá bude hlavně středa, kdy se ve vašem partnerském sektoru odehraje úplněk. S překvapením zjistíte, že partner potichu utlumil, až ukončil některé své aktivity a začíná plnit vaše přání. Díky tomu se můžete těšit na příjemný víkend plný pohody.