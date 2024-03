Týdenní horoskop od 11. do 17. března pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 11. do 17. března.



BERAN 21. 3. – 20. 4. O tom, s čím zápasíte, s čím se potýkáte a co se vám tak zcela nedaří, mluvte nahlas a bez pocitu viny. Klidně řekněte, že si odmítáte hrát na superženu, která si dokáže poradit naprosto se vším, a ve volném čase ještě pomáhá ostatním. Zejména v pondělí a v úterý, kdy je Luna ve vašem znamení, je vaše největší síla v tom, že přiznáte svou slabost. Reakce okolí se nebojte.

Pokračování 2 / 12 BÝK 21. 4. – 21. 5. I když vás v pondělí na partnerově jednání leccos rozčiluje, nahlas nic neříkejte, a už vůbec nic mu nevyčítejte. To, co vám v pondělí lezlo na nervy tak, že se to zdálo k nevydržení, se do úterního jitra změní v jeho neškodnou libůstku, kterou hodnotíte se shovívavým pochopením. Ve středu a ve čtvrtek se od něj navíc můžete dočkat skutečného romantického gesta.

Pokračování 3 / 12 BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6. Když se zamyslíte nad tím, co děláte, zjistíte, že se to zásadně liší od vašeho obvyklého chování. S lidmi jednáte láskyplně a jejich jednání hodnotíte tolerantně. Navíc si uvědomujete, že je potřeba, abyste si odpustila veškeré ironické reakce. Místo nich nabízíte vstřícný přístup a vyžadujete stejně láskyplnou odpověď.

Pokračování 4 / 12 RAK 22. 6. – 22. 7. Venuše, která se v pondělí dostává do Ryb, mění váš přístup k lásce a k citům vůbec. Zjišťujete, že není potřeba, abyste před partnerem dávala najevo svou bojovnost a potřebu od základů měnit svět. Místo toho projevujete touhu po klidném a spokojeném životě s partnerem i dětmi. Někdo by možná řekl, že je to nuda, ale vy to vnímáte jako to nejlepší, co můžete udělat.

Pokračování 5 / 12 LEV 23. 7. – 22. 8. Když máte pocit, že se někdo z okolí chová opravdu hloupě, můžete mít sebelepší předsevzetí, ale stejně jeho jednání okomentujete tak, jak si podle vašeho názoru zaslouží. O jeho reakce se nezajímáte, a to, co to s ním dělá nebo nedělá, neřešíte. Na to, že jste se konečně začala chovat rozhodně, jste právem pyšná. O víkendu vyrazte do obchodů obhlédnout módní trendy.

Pokračování 6 / 12 PANNA 23. 8. – 22. 9. Zásadní vliv na vás vyvíjí Venuše, která se v pondělí dostává do vašeho partnerského sektoru. Láska, kterou vám dá, vám přinese překvapení. Najednou se začnete o partnera zajímat intenzivněji než o sebe. Uděláte všechno pro to, aby se ve vaší společnosti cítil dobře. Když si navíc uvědomíte, že jste se s ním ochotná odstěhovat někam, kde to neznáte, dojde vám, že to je pravá láska.

Pokračování 7 / 12 VÁHY 23. 9. – 23. 10. V pondělí a v úterý, kdy se Luna nachází ve vašem partnerském sektoru, přemýšlejte o krocích, které chcete pro vylepšení svého aktuálního postavení učinit. Pokud zjistíte, že se bez partnerovy spolupráce neobejdete, překonejte se a požádejte o ni tak, aby pochopil, že to myslíte vážně. Víkend, kdy je Luna v Blížencích, věnujte prvním společným jednáním.

Pokračování 8 / 12 ŠTÍR 24. 10. – 22. 11. Rodinné oslavy, které musíte během jara zvládnout, si vyžadují důkladnou přípravu. Je potřeba, abyste dala dohromady oblečení partnera a dětí. Tam se však dají čekat potíže. To, co vy vnímáte jako vkusné, označí jako sto let za opicemi. Vy si pak můžete vybrat, zda se s nimi budete hádat, nebo půjdete sice těžší, ale pro vaše další vztahy lepší cestou kompromisu.

Pokračování 9 / 12 STŘELEC 23. 11. – 21. 12. Opět si potvrdíte, že patříte k ženám, které dokážou využít ve svůj prospěch i to, co by ostatní vnímali jako nepříznivé. Když nebudete moct spát, vstanete a začnete se věnovat práci, na kterou jste během dne neměla dostatek času. Navíc můžete pomocí sociálních sítí navázat kontakt s kamarádkami, které jste už dlouho neviděla.

Pokračování 10 / 12 KOZOROH 22. 12. – 20. 1. Na nervy vám lezou lidé, kteří lépe než vy vědí, co je pro vás dobré, a začnou vám to vnucovat. Naštěstí se Venuše v pondělí večer dostane do vašeho sektoru komunikace a postará se, abyste se proti nim dokázala vymezit. Ve středu a ve čtvrtek se těšte na pozitivní změny ve svém osobním životě. Ctitel, který se znenadání objeví, se postará, abyste prožívala svůj měsíc lásky.

Pokračování 11 / 12 VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2. V pondělí, kdy se do večera nachází ve vašem znamení Venuše, intenzivně přemýšlejte o tom, co chcete pro lidi kolem sebe dělat. Je jim potřeba pomáhat, ale nesmíte to dělat za cenu vlastního zničení a ohrožení toho, co jste spolu vybudovali. Zvlášť obezřetně jednejte s lidmi, kteří mají pocit, že byste jim měla dobrovolně a ráda pomáhat v problémech, do kterých se zamotali.

Pokračování 12 / 12 RYBY 21. 2. – 20. 3. Jde o týden, kdy můžete být sama se sebou víc než spokojená. Zásadní roli hraje Venuše, která se do vašeho znamení dostává, a která se stará, aby se vám v lásce i ve vztazích dařilo daleko lépe než doposud. Člověk, který měl doteď pocit, že si vás nezaslouží, sebere odvahu a konečně si s vámi o svých citech promluví. Zareagujte vstřícně, ale nedávejte mu najevo, že právě splnil vaše sny. Vztahová rovnováha by se nezdravě vychýlila v jeho prospěch.