Týdenní horoskop od 11. do 17. listopadu pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 11. do 17. listopadu 2024.



RYBY 21. 2.–20. 3. Saturn, který se ve vašem znamení v pátek zastaví, vás ovlivňuje nejen po psychické, ale i po zdravotní stránce. Kdyby se stalo a vy jste se už v pondělí cítila nepříjemně, neobviňujte se, že si vymýšlíte, ale vezměte svůj tělesný stav na vědomí. Pokud se na vás neprojevuje pouhá únava, ale ohrožuje vás viróza, musíte se požadavkům svého těla podřídit.

BERAN 21. 3.–20. 4. I když jste si myslela, že máte život pevně v rukou a nikomu nedovolíte, aby se ho pokoušel ovlivnit, ukáže se, že je všechno jinak. Překvapení vám zajistí Venuše, která se v pondělí odpoledne dostává do Kozoroha. Hrozí, že vám pošle do cesty člověka ze zcela jiné generace. Záhy pochopíte, že jde o vztah, který musíte alespoň prozatím z nejrůznějších důvodů tajit.

BÝK 21. 4.–21. 5 Zásadní vliv na vás vyvíjí úplněk, který se v pátek odehrává ve vašem znamení. Občas máte dojem, že vám příležitosti vyloženě vnucuje. Naštěstí si dokážete v pravou chvíli dupnout a osud i své blízké přesvědčit, že tentokrát bude po vašem. Odměna přijde hned o víkendu. Pro radu si k vám přijde člověk, který budí dojem, že zvládne naprosto všechno.

BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. bez větších problémů. V každé práci totiž dokážete objevit to, co vás naplňuje. Když se vás někdo zeptá, zda nechcete změnit profesi, neodpovídáte. Místo toho přemýšlíte, jak je možné, že nahlas řekl něco, co vy ve své duši sice cítíte, ale co jste dosud sama sobě odmítala přiznat.

RAK 22. 6.–22. 7. V pondělí, kdy se Luna pohybuje Rybami a Venuše vstupuje do vašeho partnerského sektoru, se cítíte neobyčejně dobře. Právě proto si musíte dávat pozor na člověka, který dává najevo, že by chtěl váš vztah co nejvíce posílit a upevnit. Když se však zamyslíte nad jeho dosavadním životem, dojde vám, že s ním žádné citové experimenty provádět nechcete a nebudete.

LEV 23. 7.–22. 8. Je potřeba, abyste měla pořád na mysli své dlouhodobé plány a záměry. Neposlouchejte lidi, kteří vám budou vysvětlovat, že jste až moc ctižádostivá a že si tím zbytečně komplikujete život. Když takovým řečem podlehnete a své sny odložíte na zdánlivě vhodnější chvíli, hrozí, že se k nim už nikdy nevrátíte. Největší nebezpečí podobného jednání hrozí v neděli.

PANNA 23. 8.–22. 9. Zásadní vliv na vás vyvíjí Venuše, která se v pondělí dostává do vašeho sektoru lásky a romantiky. Pro svého miláčka chcete udělat všechno, co se dá. Začít můžete třeba tím, že se začnete zajímat o jeho koníčky. Když najdete jednu společnou zálibu, které byste se mohli věnovat oba, budete nadšení. V pátek, kdy se ve vašem partnerském sektoru zastaví Saturn, to spolu proberte.

VÁHY 23. 9.–23. 10. Pondělí si udělejte jako ryze odpočinkový den, kdy se budete řídit svými vnitřními hodinami a kdy si budete užívat zaslouženou pohodu. V úterý a ve středu, kdy Luna prochází vaším partnerským sektorem, vás v práci čekají zajímavé zážitky. Pokud je potřeba domluvit něco s nadřízeným nebo s vedením firmy, počítejte s tím, že tam vyšlou právě vás.

ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Pondělní Lunu v Rybách můžete využít pro pohovor s dětmi. Usoudíte, že je potřeba, abyste s nimi probrala otázky, o kterých s vámi vaši rodiče nikdy nemluvili. Vy opravdu chcete, aby vaše děti v této oblasti netápaly, a děláte pro to všechno, co se dá. Dopadu svých slov se obávat nemusíte. Hned v pátek zjistíte, že jim vaše životní lekce, kterou jste jim poskytla, velice prospěla.

STŘELEC 23. 11.–21. 12. Potíže můžete mít s člověkem, který vám na jedné straně vysvětluje, jak rád by s vámi spojil svůj osud, a na druhé básní o krásách samoty a o tom, jak ji má rád. Nakonec vám sdělí, že si vás vybral právě kvůli radosti ze života, která z vás čiší, a kouzlu osobnosti, jemuž nedokáže odolat. Nejdříve budete jeho vyznáním zaskočená, ale pak usoudíte, že to s ním přece jen zkusíte. Zkonstatujete, že jde o člověka, který ve vás vzbuzuje zájem a zvědavost.

KOZOROH 22. 12.–20. 1. Když v práci pochopíte, že úkoly, které jste dostala, jsou nezvládnutelné, jde o situaci, které se musíte postavit čelem. Bude rozumné, když hned v úterý využijete energii pomalého, a tedy silného Saturna a půjdete si o tom všem promluvit s člověkem, který vám je zadal. K vašemu překvapení sám přizná, že máte pravdu.

VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Radost vám udělají děti. Když se dozvíte, že ve škole vystoupily proti spolužákovi, který chtěl šikanovat někoho slabšího, budete velice mile překvapená. S radostí zkonstatujete, že vaše výchova přinesla přesně ten efekt, který jste zamýšlela. V sobotu a v neděli, kdy Luna prochází komunikativními Blíženci, si s nimi můžete promluvit a zjistit, jak to celé bylo.