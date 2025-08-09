Týdenní horoskop od 11. do 17. srpna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude přelom května a června? Na co se můžete těšit, s jakými výzvami počítat a kdy dát na svou intuici? Podívejte se, co vám hvězdy předpovídají podle horoskopu na týden od 11. do 17. srpna 2025.
Beran (21. 3.–20. 4.)
Pokud se rozhodnete, že chcete něco vyřídit, prosadit, a ještě přesvědčit své okolí, že je váš názor nejlepší, není čas na otálení. Je potřeba, abyste hned v pondělí využila energii Merkura a výmluvnosti, kterou garantuje. Je vám jen líto, že pár lidí z vašeho okolí nemyslí tak rychle, jak byste potřebovala. Když vás začnou přesvědčovat, že máte své usilování vzdát, budete mít naštěstí první pozitivní výsledky.
Býk (21. 4.–21. 5.)
Jde o týden, kdy žijete velmi zajímavým společenským životem. Pozvání na nejrůznější akce přicházejí nečekaně a z těch nejnepředpokládanějších míst. Právě proto byste se měla i do práce oblékat tak, abyste odpoledne mohla rovnou vyrazit do jakékoli společnosti. Zajímavé budou zejména akce, které se odehrají ve čtvrtek nebo v pátek. Seberte veškeré sebevědomí a chovejte se jako skutečná královna.
Blíženci (22. 5.–21. 6.)
V úterý, kdy se ve vašem sektoru hodnot setkává Venuše s Jupiterem, pracujte usilovně a soustředěně na rozšíření majetku. Pokud chcete koupit pozemek, vyrazte na obhlídku. Když vám nějaký padne do oka, neváhejte a s makléřem nebo s prodávajícím se rovnou domluvte. O víkendu pak můžete svolat příbuzenstvo a se svým rozhodnutím je seznámit. Reakce vašich blízkých vás mile překvapí. Když vám budou gratulovat, můžete si být jistá, že to myslí upřímně.
Rak (22. 6.–22. 7.)
I když o tom přemýšlíte nerada, musíte konstatovat, že se konec prázdnin blíží. Je jasné, že se musíte připravit na začátek školního roku. Ideální čas na nákup školních potřeb i podzimního oblečení by byl v pátek. Merkur, který tvoří harmonický vztah s Marsem, se postará, aby nákup proběhl rychle a efektivně. Když se na začátku domluvíte, že dětem do výběru oblečení mluvit nebudete, a dovolíte, aby si vybraly podle svého, proběhne všechno hladce.
Lev (23. 7.–22. 8.)
Merkur, který se zastavil ve vašem znamení, vám garantuje nápady přímo vynikající. O to, abyste je uskutečnila, se hned v úterý postará harmonický vztah mezi Saturnem a Uranem. Dá se čekat, že i rychlé až zbrklé rozhodnutí přinese vynikající výsledky. Když však dětem dojde, jakou taktiku k řešení životních problémů používáte, můžete čekat pár hodně jedovatých dotazů.
Panna (23. 8.–22. 9.)
Pokud máte dojem, že vám v poslední době chybějí nápady, nic vás nebaví a do ničeho nového se vám nechce, má to celkem prosté a jednoduché vysvětlení. Tělo vám dává najevo, že si zaslouží odpočinek a trochu klidu. Pokud si ho nedopřejete, můžete čekat, že se vaše tělesná schránka začne svých práv domáhat důrazněji. Když budete mít rozum, vezmete si na pátek dovolenou a vyrazíte si někam, kde se vy nebudete starat o nikoho, ale kde se postarají o vás.
Váhy (23. 9.–23. 10.)
Když v práci přijdou v úterý s tím, že byste si měla přibrat úkoly, jež jinak vykonává kolega, který si vyrazil na dovolenou, přímo se zeptejte, zda vám za práci navíc dají peníze, nebo náhradní volno. Zároveň dejte najevo, že na řeči o tom, že jste skvělá, nenaletíte, a pochvala vám jako ocenění nestačí. Když budete své argumenty pronášet s úsměvem, ale přesto bude z vašeho jednání jasné, že ustoupit v žádném případě nehodláte, spolehlivě to zabere.
Štír (24. 10.–22. 11.)
Setkání s bývalou láskou, které přinese buď pondělní, nebo úterní dopoledne, vám pěkně zamotá hlavu. I když víte, že mezi vámi všechno skončilo a že by váš vztah neměl budoucnost, cítíte se v jeho společnosti stejně krásně jako kdysi na střední. Než se však rozhodnete, že kvůli němu zbouráte svůj dosavadní život a dáte se znovu dohromady, přemýšlejte.
Střelec (23. 11.–21. 12.)
V pondělí a v úterý dopoledne hrozí, že narazíte na lidi, kteří vaše vtípky nechápou a vůbec vám nerozumějí. Pak se může stát, že si ty, kteří vás moc neznají a nevědí, co se od vás dá čekat, svými žertíky zbytečně znepřátelíte. Kdybyste jim poskytla chvilku času na to, aby vás lépe poznali, byla by to z vaší strany taktika opravdu mistrovská. Nejpozději ve středu byste se dozvěděla, že jste skvělá a že se všichni ve vaší společnosti cítí velice dobře.
Kozoroh (22. 12.–20. 1.)
Harmonický vztah Saturna s Uranem vás dostává do situací, kdy víte, že musíte jednat, ale kdy nemáte čas na vážení jednotlivých možností a vybírání té nejlepší. I když obvykle své intuici moc nevěříte, a občas dokonce přemýšlíte, zda něčím takovým vůbec disponujete, tentokrát se na ni spolehnout musíte. Výsledek bude vynikající hlavně v aktivitách, které se týkají hmotného majetku.
Vodnář (21. 1.–20. 2.)
Merkur, který se zastavil ve Lvu, vám pomůže ukončit záležitost, jež se vaším rodem táhla třeba i přes generace. Kdyby se vám naskytla šance na smíření dvou rozhádaných rodinných větví, měla byste se o to alespoň pokusit. Když se vám to podaří, je to výkon, na který můžete být pyšná. Kdyby se to nepovedlo, budete vědět, že jste se o to alespoň pokusila. V neděli pak všechno proberte s partnerem.
Ryby (21. 2.–20. 3.)
V pondělí a v úterý dopoledne, kdy Luna prochází vaším znamením a kdy na vás blahodárně působí Venuše a Jupiter, přichází úspěch v každé činnosti, do níž se pustíte. Na zvláštní štěstí se těšte ve vztahu s dětmi. I ty dospívající, které obvykle nad vším, co jim říkáte, ohrnují nos, projeví tentokrát o vaše názory a stanoviska nepředstíraný zájem. Kdybyste se navíc rozhodla, že s nimi všechno proberete na neutrální půdě, bude výsledek ještě lepší.
Zdroj: astroložka Jarmila Gričová