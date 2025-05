Týdenní horoskop od 12. do 18. května pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 12. do 18. května 2025.

RYBY 21. 2.–20. 3.

Kdybyste se rozhodla, že chcete Slunce ve svém sektoru komunikace využít k tomu, abyste si konečně promluvila s člověkem, na kterém vám hodně záleží, na nic nečekejte a taky to udělejte. Můžete mít trochu obavy, ale jakmile pronesete první slovo, veškerý stres z vás spadne. Vzápětí pochopíte, že dotyčný na vaše slova už čekal a že se z nich upřímně těší.

BERAN 21. 3.–20. 4.

Na začátku týdne počítejte s tempem, které se vám nebude líbit ani trochu. Všechno se táhne a vy pořád čekáte, že se stane něco, co vám umožní učinit rozhodující krok správným směrem. Situace se projasní až ve středu. Uslyšíte něco, co vám v první chvíli připadá jako naprostý a totální výmysl, ale vzápětí musíte uznat, že je to pravda. V pátek přijdou úkoly navíc.

BÝK 21. 4.–21. 5

Hned v pondělí narazíte na lidi, kteří mají pocit, že vám mohou vnucovat své názory a ještě čekají, že je budete respektovat. To je však to poslední, co máte v úmyslu. Jasně jim dáte najevo, že se budete řídit pouze svým rozumem. V pátek, kdy je Luna v Kozorohu, si můžete s partnerem dost ostře vyměnit názory na dovolenou. On má pocit, že byste měli veškeré výdaje, které jsou s ní spojené, omezit, vy si ji chcete užít.

BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6.

Jde o týden, který se odehrává ve vaší režii. Ať se děje cokoli, zareagujete na to způsobem, který později vyhodnotíte jako jediný správný. Ve středu si musíte ve vztahu zachovat právo na svůj vlastní názor. Naštěstí nepatříte k ženám, které se nechají od partnera ovlivňovat. Za svou pravdu se bijete a vítězíte!

RAK 22. 6.–22. 7.

V pondělí, kdy Luna prochází Štírem, můžete čekat v lásce a ve vztazích vůbec samá milá překvapení. Partner dokáže, že vás nejen miluje, ale že vás i chápe. Pokud nastane příležitost, kdy bude moct své pochopení dokázat skutkem, určitě to udělá. V pátek a v sobotu pak přijde s nápadem, který vás překvapí. Dosud jste o změně bydliště neuvažovala, ale…

LEV 23. 7.–22. 8.

Kdybyste chtěla pondělní úplněk využít k defi nitivnímu rozloučení s některou ze svých závislostí, měla byste se do toho pustit. Musíte si však slíbit, že to nebude jen další nezdařený pokus, ale skutečně hluboká proměna vašeho přístupu k životu. Naštěstí stojí planety na vaší straně. Vy pak velice rychle zjistíte, že život je po takovém rozhodnutí daleko snazší.

PANNA 23. 8.–22. 9.

V době, kdy Slunce prochází Býkem, máte šanci stabilizovat celý svůj život. Veškerá rozhodnutí činíte po zralé úvaze a snažíte se, aby vás nic nepřekvapilo. Vaše jednání mohou narušit děti. Pokud jste měla pocit, že jste se na všem, co se týká jejich další budoucnosti, domluvili, teď zjistíte, že se všechno změnilo. Když vám však ratolesti důvody změny vysvětlí, pochopíte je.

VÁHY 23. 9.–23. 10.

Začněte obvolávat kamarádky a přemlouvejte je, aby se s vámi podělily o zásoby sklenic, do nichž budete zavařovat úrodu. Stejně tak byste si o víkendu měla udělat čas na úklid spíže a sklepa. Ve vašem případě opravdu platí, že ve chvíli, kdy máte pořádek kolem sebe, cítíte pohodu i na duši. Kdybyste měla o víkendu šanci navštívit pouť, s chutí na ni vyrazte.

ŠTÍR 24. 10.–22. 11.

Když se dostanete do situace, kdy vám chce každý přidávat práci s tím, že máte spoustu energie a že to přece zvládnete, musíte tomuto tlaku odolat. Když bude potřeba, hodně důrazně vysvětlete, že se nechcete dostat do situace, kdy byste dělala zbytečné chyby. Svou upřímností vyrazíte žadateli dech tak, že sám uzná, že vás ovlivňovat nemůže a nesmí.

STŘELEC 23. 11.–21. 12.

S lidmi, kteří se chovají autoritativně k těm, kteří jsou slabší a co se jim adekvátně bránit neumějí a nedovedou, slušně zacházet nehodláte. Jednáte s nimi tak, aby pochopili, že vy se jich nebojíte. Ve chvíli, kdy pochopí, že to myslíte vážně, velice rychle vycouvají. Ve středu, kdy je Luna ve vašem znamení, si najděte čas na fyzickou aktivitu.

KOZOROH 22. 12.–20. 1.

Zjistíte, že se musíte rozloučit s iluzemi, které jste si dosud o jistých lidech dělala. Nejpozději v pátek zjistíte, že před tím, jací doopravdy jsou, už dál oči zavírat nemůžete. Nebude to příjemné, ale sama uznáte, že byste se s tím později vyrovnávala hůře. V pátek a v sobotu, kdy je Luna ve vašem znamení, se věnujte jenom tomu, co sama chcete.

VODNÁŘ 21. 1.–20. 2.

V pondělí, kdy na vás současně působí úplněk ze Štíra a neharmonický vztah Merkura s Plutem, byste se měla ve vlastním zájmu stáhnout do ústraní. Čím méně aktivity vyvinete, tím menší je pravděpodobnost, že se vám něco vymkne z rukou a nasměruje vás tam, kam byste sama nikdy dobrovolně nešla. O víkendu si dávejte pozor na cestách.

Zdroj: astroložka Jarmila Gričová