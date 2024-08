Týdenní horoskop od 12. do 18. srpna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 12. do 18. srpna 2024.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Na dovolené si užíváte jiným způsobem, než jste čekala. Kromě seznamování se spoustou nových a zajímavých lidí si musíte najít i čas, který dáte sobě. Přemýšlejte o práci a o tom, zda vás ta nynější dostatečně baví nebo vám alespoň poskytuje peníze k důstojnému životu podle vašich představ. I kdybyste zjistila, že to tak zdaleka není, zatím o změně raději neuvažujte.

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Opět budete ráda, že jste dospělá a že víte, jak to v životě chodí. Zejména v pondělí a v úterý, kdy je Luna ve Štíru, se rozumně rozhodněte, že se nebudete pouštět do bojů, které nemůžete vyhrát. Když se pak ve čtvrtek časně ráno přesune Merkur do Lva, objeví se nová příležitost k uskutečnění toho, co jste dosud vnímala jako prohru.

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 I když ve vás zejména v pondělí a v úterý dopoledne Luna ze Štíra probouzí žárlivost, musíte se ji snažit ovládnout. Když to nezvládnete, hrozí, že budete všem lidem ze svého okolí pro legraci a sama se budete zbytečně stresovat. Úterní odpoledne a středu pak můžete využít pro řešení všech praktických záležitostí.

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. Zásadní hvězdný a pro vás velmi pozitivní vliv vám posílají spojené síly Marsu a Jupitera. Díky jejich vlivu budete přesně vědět, co dělat s penězi. Kdyby se našel starší příbuzný, který by si s vámi chtěl promluvit o tom, co vám chce nechat, neříkejte, že je na to čas. Vám to sice může připadat jako něco, co může klidně počkat, ale pro něj jde o záležitost nejvyšší priority.

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Do čtvrtečního rána, kdy je Merkur ještě ve vašem znamení, se musí rodina smířit s tím, že se od vás obvyklé péče nedočká. Jde o dny, kdy se musíte věnovat řešení praktických záležitostí a likvidaci problémů, které už dál nepočkají. V pátek a v sobotu, kdy se Luna pohybuje vaším partnerským sektorem, si musíte s miláčkem sednout a seznámit ho se vším, co jste dohodla.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. Zatímco první polovina týdne je vzdor vlivu Luny ze Štíra předvídatelná a pohodová, v pátek se situace změní. Při napjatém vztahu mezi Marsem a Saturnem hrozí, že se začnete prosazovat způsobem, který nadělá více škody než užitku. Když vám bude partner rozumnými argumenty něco rozmlouvat, neobviňujte ho, že to dělá proto, aby vás připravil o veškerou radost, ale přemýšlejte, zda vám už to, že ho vyslechnete a poslechnete, život spíše neulehčí.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. To, že jste si na tento týden naplánovala dovolenou, se ukáže jako velice rozumné rozhodnutí. Už v pondělí a v úterý zjistíte, že se bez problémů, a navíc celkem elegantně domluvíte i v řeči, kterou jste se učila na střední škole. Nepřemýšlejte, jak je to možné, ale slibte si, že k tomu, abyste si v ní promluvila, využijete každou vhodnou šanci. Ve středu si dejte pozor při turistice.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Na obvyklou váhavost a komplikované vybírání oblečení, které byste si chtěla vzít na akci, co vás na konci týdne čeká, zapomeňte! V úterý se místo toho pozorně dívejte kolem sebe. Narazíte na něco, co vás zaujme na první pohled a co vám po vyzkoušení bude neskutečně slušet. I kdyby se cena pohybovala ve vyšších hladinách, neváhejte a kupujte.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. V pondělí a v úterý, kdy je Luna ve vašem znamení, se spolehněte na intuici. Pokud začínáte pochybovat o něčem, čím jste si dosud byla jistá, měla byste přemýšlet, zda nejde o varování. Zatímco dosud jste mohla klidně a beze strachu z důsledků všechno hodnotit a posuzovat podle svého názoru, tentokrát si musíte každé slovo promyslet.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. V době, kdy Slunce prochází Lvem, kdy se ve čtvrtek dostává do stejného znamení i Merkur a kdy na vás po celý týden působí spojené energie Marsu a Jupitera, se váš úspěch odvíjí od spolupráce s partnerem. Je potřeba, abyste si sedli a určili částku, kterou můžete věnovat na kroužky a koníčky svých dětí.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. Hlavně si uvědomte, že prázdniny jsou především od toho, abyste si užívala. I když byste byla ráda, kdyby si děti i během léta doplňovaly vědomosti, s tlakem, který na ně vyvíjíte, byste to přehánět neměla. Když s nimi někam vyrazíte, necpěte do nich nové vědomosti a poznatky násilím. Dopřejte jim čas, kdy se samy začnou zajímat o to, na co se dívají.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Ve dnech, kdy Slunce prochází vaším partnerským sektorem, dokážete tolerovat naprosto každý nápad, s nímž váš miláček přijde. Hlídat byste měla jen jeho smysl pro humor. Zejména ve druhé polovině týdne může svými projevy narazit a naštvat nebo urazit lidi, s nimiž by měl vycházet co nejlépe. Naštěstí ve vás jeho jednání probudí dosud skrytý diplomatický talent.