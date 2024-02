Týdenní horoskop od 12. do 18. února pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 12. do 18. února.



BERAN 21. 3. – 20. 4. Počítejte s týdnem, který je pro rozhodování náročný. Ve středu, kdy začíná předvelikonoční půst, který jste hodlala dodržovat, je zároveň Valentýn. Je vám jasné, že vaše chvályhodné úmysly partner, který vás pozve na zamilovanou večeři, určitě převálcuje. Zvolte variantu, že Valentýna sice oslavíte, ale hned ve čtvrtek začnete s půstem. Bude to rozhodnutí opravdu zralé.

Pokračování 2 / 12 BÝK 21. 4. – 21. 5. To, co vypadalo jako záruka kvality a stability, se otřásá v základech. První atak přijde v úterý, kdy se Mars přesouvá do Vodnáře. Najednou zjistíte, že se v práci poměry mění způsobem, ze kterého se vám točí hlava. Naštěstí nepatříte k lidem, kteří se rozhodují rychle a impulzivně. Po chvíli uvažování se rozhodnete, že v klidu počkáte na další vývoj situace.

Pokračování 3 / 12 BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6. City a emoce vám mohou přerůst přes hlavu. Člověk, se kterým jste si dosud jen psala, se s vámi bude chtít sejít a poznat vás osobně. Když si k první schůzce zvolíte víkend, kdy je Luna ve vašem znamení a Slunce spolu s dalšími čtyřmi planetami ve Vodnáři, můžete si být jistá, že všechno dopadne skvěle.

Pokračování 4 / 12 RAK 22. 6. – 22. 7. Spolužák, který vám vždycky dával najevo své city, během uplynulých let názor nezměnil. Každou trochu vhodnou příležitost využije k tomu, aby dal najevo, že z vaší strany stačí opravdu jen jediné slovo. Potíž je však v představách, které má o vašem vztahu hodně zvláštní. Život s člověkem, za něhož byste musela i myslet, vás opravdu neláká.

Pokračování 5 / 12 LEV 23. 7. – 22. 8. Veškeré fyzické aktivity, které jste si na víkend s partnerem vymysleli, budou náročnější, než jste předpokládala. Naštěstí se zatnete a dokážete je zvládnout. Obdivovat vás bude dokonce i partner. Ten vám řekne, že vůbec nevěřil, že byste něco takového byla schopná zvládnout. V sobotu se navíc z jeho strany můžete těšit na návrh, který váš život spolehlivě obrátí naruby.

Pokračování 6 / 12 PANNA 23. 8. – 22. 9. V pondělí, kdy je dopoledne Luna ve vašem partnerském sektoru, budete dost náročně dávat dohromady časové plány. Kromě toho je potřeba, abyste hned v pondělí, kdy je Mars spolu s Venuší ve vašem sektoru lásky a romantiky, zkusila partnerovi navrhnout, že si odpustíte všechno, co jste si udělali nebo řekli, a co se vám tak úplně nepodařilo.

Pokračování 7 / 12 VÁHY 23. 9. – 23. 10. Mars, který se v úterý dostává do vašeho sektoru lásky a romantiky a jehož v pátek následuje Venuše, vytváří situace, které vám do života vnesou zásadní a nezvratné změny. Právě proto je potřeba, abyste věnovala pozornost každému rozhodnutí. Při hodnocení lidí, kteří vám vstupují do života, dejte na intuici. Když vás před někým nebo něčím varuje, poslouchejte a nediskutujte.

Pokračování 8 / 12 ŠTÍR 24. 10. – 22. 11. Připravte se na situace, kdy narazíte na lidi, kteří nebudou dodržovat to, na čem jste se domluvili. Pro vás to bude rána, ale na druhé straně zásadní lekce. Veškeré sliby a dohody, které v tomto týdnu uzavřete, budete chtít v písemné formě a s podpisy všech zúčastněných. Můžete se sice dozvědět, že to s důrazem na právní stránku celé záležitosti přeháníte, ale to vám může být jedno.

Pokračování 9 / 12 STŘELEC 23. 11. – 21. 12. Když uvidíte v akci vařicího robota nebo podobný kuchyňský stroj, rozhodnete se, že ho musíte hned mít. Partnerovi to podáte způsobem, kterým mu dáte jasně najevo, že na toto téma diskusi nepřipustíte. Mávne nad tím rukou. Zná vás a ví, že nápad, který se vám zahnízdil v hlavě, ovlivnit nedokáže.

Pokračování 10 / 12 KOZOROH 22. 12. – 20. 1. Úvahy o tom, kde a na čem byste mohla ušetřit tak, aby zbyly peníze, ale životní úroveň vaší rodiny se nesnížila, jsou stále intenzivnější. Pokud přijdete na to, že byste mohla vytáhnout starý šicí stroj (nebo si pořídit nový) a začít šít oblečení nejen pro děti, ale i pro sebe, je to velice dobrý nápad. Díky vašemu vkusu a pečlivosti vám z rukou budou vycházet samé skvosty.

Pokračování 11 / 12 VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2. I když se vám zdá, že do léta je daleko a do dovolené ještě dál, je to typické zdání, které klame. Když vás kamarádky pozvou na víkendovou schůzku, na které máte probrat plány na letní dámskou jízdu, vyrazit tam musíte. Dohoda naštěstí proběhne rychle a naprosto bez problémů. Místo, kam se pojede, sice neznáte, ale když vám kamarádky vysvětlují, že je to tam skvělé, rozhodnete se, že jim budete věřit. A doma si pak přiznáte, že se začínáte těšit!

Pokračování 12 / 12 RYBY 21. 2. – 20. 3. Slunce, které spolu s dalšími čtyřmi planetami o víkendu pobývá ve vašem sektoru tajemství a věcí skrytých, obrací vaše myšlenky k záležitostem, kterými se jindy zabývat odmítáte. Pokud je šance, abyste se vrátila k něčemu, co vrhá na váš život už dlouho stín, měla byste to udělat. Zejména v sobotu máte šanci pochopit, k čemu vám i tato vysoce nepříjemná záležitost byla.