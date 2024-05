Týdenní horoskop od 13. do 19. května pro všechna znamení

Když se stane, že vám vaše nejlepší kamarádka něco vytkne, nedělá to proto, aby vás popudila. Pak spíše přemýšlejte, zda nemá pravdu. Způsob, kterým se vyjádřila, nemusí být nejšťastnější, ale podstata toho, co vám říká, vás má přimět k zamyšlení. Týká se to zejména pondělí, kdy jste pod vlivem harmonického vztahu mezi Venuší a Saturnem.

VÁHY 23. 9. – 23. 10.

Od pondělí do středy, kdy je Merkur ve vašem partnerském sektoru, se nepřetěžujte prací a zbytečnými úkoly. Kdybyste se rozhodla, že všechno necháte na partnerovi, bude to lepší. Bez problémů zvládne to, co by vás stálo spoustu práce a nervů. Když vydržíte do soboty, kdy se Luna dostane do vašeho znamení, můžete si promluvit o svých dalších společných plánech.