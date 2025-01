Týdenní horoskop od 13. do 19. ledna pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se můžete tento týden těšit a nač si naopak dávat pozor? Hrozí vám snad nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle horoskopu na týden od 13. do 19. ledna 2025.



Část 1 / 12



RYBY 21. 2.–20. 3. Kdybyste pochopila, že se váš partner nezmění, a rozhodla se, že se o to přestanete snažit, můžete to vyhodnotit jako rozumné rozhodnutí. Bylo by však dobré, abyste si zbytečně nevyčítala čas a energii, kterou jste nejdříve budování vztahu a pak pokusům o jeho změnu věnovala. Berte to jako vývojovou etapu. Člověka, s nímž se budete rozvíjet, vám vesmír už chystá!

Pokračování 2 / 12 BERAN 21. 3.–20. 4. Týden, kdy je Slunce pořád ještě v Kozorohu, vás dostává do situací, v nichž se musíte na to, co děláte, taky náležitě soustředit. Platí to zejména pro pondělí, které probíhá pod vlivem úplňku v Raku. Je potřeba, abyste pozornost věnovala dětem a jejich starostem. Když je přemluvíte, aby se rozpovídaly, bude to vynikající. Vaše strategické myšlení funguje bezvadně!

Pokračování 3 / 12 BÝK 21. 4.–21. 5 Pondělní úplněk v sektoru komunikace využijete především v práci. Kdyby se našel nadřízený, který si chce povídat, využijte navázaného kontaktu a promluvte si s ním o tom, co vám opravdu leží na srdci. K vašemu překvapení vás neodmítne, ale bude si o vašich nápadech chtít popovídat mezi čtyřma očima. V pátek a v sobotu se doma vrhněte do realizace změn, na které jste zatím neměla čas..

Pokračování 4 / 12 BLÍŽENCI 22. 5.–21. 6. To, že se váš partner spoustě lidí nezamlouvá, neřešte. Stejně tak pozornost nevěnujte těm, kteří ho před vámi pomlouvají. Můžete poznamenat, že k vám se chová normálně. V neděli, kdy se ve vašem partnerském sektoru sejde Venuše se Saturnem, přijde partner s nápadem, který by měl upevnit váš vztah. Svatba, nebo miminko?

Pokračování 5 / 12 RAK 22. 6.–22. 7. Kamarádka, která vám sdělí, že byste si měla sednout a své občas i dost těžce nasbírané životní zkušenosti vtělit do knihy, se sice může usmívat, ale legraci si nedělá. Nahlas ji můžete odmítnout, ale v hloubi duše začnete přemýšlet. Nakonec usoudíte, že by tvorba podobné knihy fungovala jako dokonalá psychoterapie pro vás a zároveň jako skvělá historie rodu pro vaše děti.

Pokračování 6 / 12 LEV 23. 7.–22. 8. O tom, že byste vypověděla životní pojištění, nepřemýšlejte. Zbavila byste se tak jediné ochrany, která by v těžkých dobách držela vaši životní úroveň na hodnotách, na které jste zvyklá. Jasné a jednoznačné rozhodnutí, které v tomto směru uděláte, vás neobyčejně uklidní. Celý týden pak prožijete v klidu. Zvláště krásné bude nedělní odpoledne.

Pokračování 7 / 12 PANNA 23. 8.–22. 9. Můžete si myslet, že máte ve všem jasno, ale život ukáže, že to není zdaleka tak jednoznačné. Pozor byste si měla dávat zejména v úterý odpoledne a večer. Pod vlivem rozporuplného vztahu mezi Merkurem a Jupiterem na sebe můžete prozradit daleko víc, než by bylo rozumné. Bude lepší, když budete spíše mlčet. Víkend proběhne tak, jak si přejete.

Pokračování 8 / 12 VÁHY 23. 9.–23. 10. Když se dostanete do situace, kdy musíte přiznat, že se miláček pořád bojí bývalé partnerky, moc dobře vám to dělat nebude. Zejména v neděli, kdy na to budete mít dost času, musíte důkladně přemýšlet, co to pro vás a hlavně pro další vývoj vašeho vztahu znamená. Je vám jasné, že se blíží chvíle, kdy si o tom budete spolu muset důkladně promluvit.

Pokračování 9 / 12 ŠTÍR 24. 10.–22. 11. Pracujete proto, že musíte a že je to povinnost, ale i proto, že vás práce těší a baví. Můžete do ní utéct ve chvíli, kdy máte pocit, že se možnost změn, na které jste se těšila, uzavírá navždy. Ve čtvrtek, kdy se Slunce dostane do rozporu s Marsem, si zejména ráno dejte pozor na chodníku. Nebezpečí vážného úrazu naštěstí nehrozí, ale rozbité koleno by vás přesto bolelo.

Pokračování 10 / 12 STŘELEC 23. 11.–21. 12. Slunce, které prochází až do nedělního večera Kozorohem, vás nutí k přemýšlení o financích. Uvažujte i o investicích. Kdyby se naskytla možnost koupit pozemek, měla byste o tom přemýšlet. Může se vám to zdát jako předčasná akce, ale děti rostou. V pátek si dejte pozor na lidi, kteří si umí vymýšlet a ani se při tom nezačervenají.

Pokračování 11 / 12 KOZOROH 22. 12.–20. 1. S lidmi, s nimiž si rozumíte, si zejména v pondělí promluvíte otevřeně a bez zbytečného ostychu. Úplněk, který se odehrává ve vašem partnerském sektoru, vám dovolí komunikovat tak, jak jste si to vždycky představovala a dosud to nedokázala. Když usoudíte, že se chovají tak nerozumně, že tím komplikují život nejen sobě, ale i svým blízkým, řekněte jim to naplno. Zamlouvat se jim to nemusí, ale můžete si být jistá, že budou o vašich slovech přemýšlet.

Pokračování 12 / 12 VODNÁŘ 21. 1.–20. 2. Polovina ledna je pro vás jako vždycky hodně náročná. Den se sice viditelně prodlužuje, ale přesto se musíte srovnat s tím, že je definitivně po svátcích a do prvních teplých dní pořád daleko. Od úterního dopoledne do čtvrtečního podvečera si najděte alespoň chvíli na partnera. V pátek můžete jít na kávu s kolegyní nebo s kamarádkou, určitě se nebraňte a běžte.