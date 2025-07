Týdenní horoskop od 14. do 20. července pro všechna znamení

Zajímá vás, jaký pro vás bude přelom května a června? Na co se můžete těšit, s jakými výzvami počítat a kdy dát na svou intuici? Podívejte se, co vám hvězdy předpovídají podle horoskopu na týden od 14. do 20. července 2025.



Část 1 / 12



Beran (21. 3.–20. 4.) Kombinace Merkura z oblasti, kde má ve vašem případě na starosti kontakty s lidmi, které máte rádi, a Venuše, s jejíž pomocí dokážete zejména v pátek přesvědčit o síle své lásky každého, na koho se jen zaměříte, vám zajistí opravdu dokonalý týden. Kdybyste se však rozhodla, že ho využijete k tomu, abyste kouzlem své osobnosti v práci získala vytoužený postup, pozor na to! Ješitnému šéfovi nevysvětlíte, že toužíte po vyšším postu, ale po něm ne…

Pokračování 2 / 12 Býk (21. 4.–21. 5.) Zatímco na začátku týdne si můžete bez výčitek svědomí oddechnout a dopřát si odpočinek, od pátečního jitra do nedělního poledne se situace změní. Luna se dostane do vašeho znamení a vy do situace, kdy v rámci rodiny a pro přátele začnete zastávat roli finančního poradce. Děláte pro ně všechno, co můžete, a proto vás překvapí, když zjistíte, že o kvalitě vašich rad a pokynů pochybují. Vy se sice neurazíte, ale alespoň se na ně ošklivě podíváte.

Pokračování 3 / 12 Blíženci (22. 5.–21. 6.) Na začátku týdne, kdy je Luna v Rybách, vyrazte za kulturou. Jakákoli hudba, divadlo, kniha nebo báseň ve vás vyvolají emoční odezvu tak intenzivní, že vás to samotnou překvapí. Kdyby se stalo a vy jste se dojala až k slzám, nemáte se za co stydět. Dokonce i partner uzná, že se mu vaše dosud neznámá citlivá podoba zamlouvá. V pátek můžete využít energii Merkura, který se zastaví ve vašem sektoru komunikace, odkud vám pomůže získat všechno, co chcete.

Pokračování 4 / 12 Rak (22. 6.–22. 7.) Když se vám něco nepovede, nehodnoťte to jako chybu, za kterou se musíte stydět, ale vnímejte to jako poučení, za které máte být vděčná. Vaše jednání bude navíc velkou a cennou životní lekcí pro děti. Když si s nimi budete o celé záležitosti povídat, zjistíte, že velice dobře pochopily, o co se ve skutečnosti jedná. V pátek a v sobotu si udělejte čas na kamarády. Musí s vámi probrat veškeré své zážitky a nechat si vysvětlit, co si z nich mají vybrat.

Pokračování 5 / 12 Lev (23. 7.–22. 8.) Na začátku týdne si můžete bez výčitek svědomí dopřát pohodu a vychutnávat ničím nerušený klid. Merkur, který dlouhodobě pobývá ve vašem znamení, vám pomáhá najít ta správná slova i v situaci, ve které by nikdo jiný neuspěl. Pokud můžete běh událostí tohoto týdne sama aktivně ovlivňovat, nasměrujte si všechno, co je důležité, na pátek. Jde o den, kdy Merkur ladí s Venuší a kdy se na vaši stranu postaví i lidé, s jejichž pomocí jste nepočítali.

Pokračování 6 / 12 Panna (23. 8.–22. 9.) S překvapením zjistíte, že se děti v nestřežené chvíli proti vám spikly s partnerem. Děti mají pocit, že mají doma daleko více povinností než jejich kamarádi. Partner proti vám nejde, ale mezi čtyřma očima se vás zeptá, zda si nemyslíte, že by mohly mít třeba i pravdu. V pátek i v sobotu zapomeňte na práci. Místo toho se věnujte úvahám o vylepšení dovolené. Kdybyste měla šanci na příjemný výlet po zajímavých památkách, měla byste o něm uvažovat.

Pokračování 7 / 12 Váhy (23. 9.–23. 10.) V pondělí a v úterý budete mít práce až nad hlavu. Přesto byste si neměla na nepřízeň osudu stěžovat partnerovi. Místo soucitu by vám podal podrobný výčet všeho, co musel zvládnout on. Na závěr byste se dozvěděla, že opravdu nemáte být proč naštvaná. Ve středu, kdy se Luna přesouvá do vašeho partnerského sektoru, se s miláčkem domluvte na spolupráci ve všem, co se týká vylepšení vašeho domova. Jeho nápady budou překvapivé a vkusné zároveň!

Pokračování 8 / 12 Štír (24. 10.–22. 11.) V pondělí a v úterý, kdy vaším sektorem lásky a romantiky prochází harmonická Luna, se vám s minimem námahy podaří v lásce uskutečnit i to, o čem jste dosud jen snila. Pokud máte pocit, že byste se k partnerovi své kolegyně hodila podstatně lépe než ona, naznačte mu to tak, aby mu to došlo a aby se podle toho taky zařídil. Na komentáře, které ohledně svého jednání uslyšíte, nereagujte. Kdyby byli vaši kritikové ve stejné situaci, udělali by totéž.

Pokračování 9 / 12 Střelec (23. 11.–21. 12.) V pondělí a v úterý si dejte zejména na dovolené pozor, abyste zbytečně neutrácela. Je pěkné, že chcete dětem plnit jejich přání, ale taky je potřeba, abyste jim vysvětlila, že peníze budou potřeba i po návratu domů. Ve středu a ve čtvrtek obraťte svou pozornost na partnera. Nahlas to sice nepřizná, ale přesto by si s vámi moc rád dopřál nějakou příjemnou chvilku ve dvou. Když mu v tomto směru vyjdete vstříc, můžete se těšit na krásný zbytek týdne.

Pokračování 10 / 12 Kozoroh (22. 12.–20. 1.) To, že v kuchyni myslíte na kamarády a příbuzné, jimž své výrobky rozdáváte štědrou rukou, je z vaší strany velkorysé jednání. Přesto byste neměla zapomínat ani na svou rodinu. Když se rozhodnete, že všechny dobroty, které v tomto týdne vyrobíte, zůstanou doma, bude to rozumné. I když jsou prázdniny v polovině a vy víte, že s dětmi budete muset záhy vyrazit kupovat školní potřeby, nahlas to neříkejte. Zbytečně byste tak zkazila náladu sobě i jim.

Pokračování 11 / 12 Vodnář (21. 1.–20. 2.) Jde o týden, kdy se cítíte jako skvěle trénovaný sprinter těsně před startem. Zatímco vy byste chtěla co nejdříve uplatnit své síly, všichni kolem vás jenom nabádají k trpělivosti. Vy pak přemýšlíte, zda jim máte vysvětlovat, co vám vadí, nebo zda je máte přímo obvinit z nechápavosti. Kdybyste však v alespoň relativním klidu vydržela do středy, je šance, že se situace zlepší. Vytoužený výstřel konečně zazní a vy odstartujete vítězný závod.

Pokračování 12 / 12 Ryby (21. 2.–20. 3.) V pondělí a v úterý, kdy vaším znamením prochází harmonická Luna, byste se měla ve vlastním zájmu chovat zcela jinak než obvykle. Zapomeňte na to, že byste měla dělat radost ostatním, a soustřeďte se výhradně na sebe a svůj prospěch. Jde o jednání, které sice není velkorysé, ale díky němuž získáte uznání, postavení a v neposlední řadě i peníze. Pak budete mít dostatečný fundament, abyste zajistila rodinu a mohla pomáhat i ostatním. Nebude to tak lepší? Zdroj: astroložka Jarmila Gričová