Týdenní horoskop od 14. do 20. dubna pro všechna znamení

Jde o dny, během nichž dokážete ve svůj prospěch obrátit naprosto všechno, co se kolem vás děje. Zejména v úterý máte v rukou pohodu na pracovišti. Když zjistíte, že se někdo chce hádat a zbytečně kalí vodu, zasáhnete. Stejně se chováte i doma. Díky vašemu rozumnému přístupu proběhnou svátky v klidu a míru. A za to, co je na stole, vás pochválí i vlastní tchyně!

Velikonoční týden proběhne naprosto skvěle. Do sobotního večera využíváte naplno veškerou energii, kterou vám poskytuje Slunce ve vašem znamení. Veškeré sváteční přípravy zvládnete způsobem, který ve vašem okolí vyvolá zasloužený obdiv. V pátek pozvěte na koledu někoho, na kom vám opravdu záleží. Nejdříve bude překvapený, ale pak usoudí, že je to skvělý nápad.

V pondělí a v úterý si zase jednou naplno uvědomíte, že existují emoce, jimž se máte vyhýbat. Patří k nim pochybnosti, které máte o vztahu k dětem a o svých výchovných schopnostech. Je potřeba, abyste pochopila, že nemáte za každou cenu hledat chyby tam, kde nejsou. Když počkáte do pátku, děti samy od sebe dají vaší výchově to nejlepší hodnocení.

Stav, kdy máte pocit, že nic nestíháte a že se vám nic nedaří, je zejména v pondělí a v úterý naprosto přirozený. Kdybyste místo zbytečných pochybností využila energii Merkura, který se ve středu dostává do Berana, situace by se rázem změnila k lepšímu. Je potřeba, abyste se s ní nepotýkala sama, ale přivolala na pomoc rodinu s tím, že se bez ní neobejdete.

Pokračování 10 / 12

STŘELEC 23. 11.–21. 12.

Do sobotního večera bez problémů dotáhnete do konce veškeré rozpracované záležitosti jak v práci, tak doma. Ve středu a ve čtvrtek byste měla do denního rozvrhu zařadit trochu více relaxace. Předejdete tak návalům únavy, které by vedly ke zbytečné rozladěnosti. V pátek, kdy se Mars dostává do Lva, se můžete klidně pochlubit vším, co jste dokázala.